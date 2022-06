Advierte JMAS sobre situación hídrica compleja y exhorta a no desperdiciar el agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento advirtió que Chihuahua es uno de los 15 estados de la República Mexicana en riesgo de quedarse sin agua, de acuerdo con un mapa en el que se clasifica los niveles de peligro hídrico, en el que aparece como “Extremadamente Alto”, por lo que hizo un llamado a no desperdiciar más agua.

“Estamos sufriendo una severa sequía y a falta de lluvias, se hace un llamado a la población para cuidar el agua. Pequeñas acciones pueden hacer la diferencia en estos momentos tan críticos”, publicó el organismo en sus redes sociales, sobre la temporada de calor, cuando hay una demanda de mil litros por segundo extras, a lo que se presenta en otros meses.

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Alan Falomir, destacó que será labor de las estructuras de gobierno de la mano con la ciudadanía realizar estrategias para evitar que se llegue a un riesgo hídrico irreversible en Chihuahua, en lo que se trabaja de manera firme y planificada, por lo que no se vislumbra una fecha para el día cero, si se continúa una consciente gestión del agua.

“Sí, estamos en una situación compleja, pero vamos a hacer lo posible para traer mayores volúmenes de agua. Eso lo ha instruido la gobernadora Maru Campos, y con eso vamos a dejar descansar los mantos freáticos que abastecen de agua potable a la ciudad de Chihuahua. Son proyectos a corto y mediano plazo, que deben funcionar para que a largo plazo no tengamos una problemática puntual en el tema del agua”, dijo.

Destacó que en Chihuahua se tiene muy avanzada la cultura del cuidado del agua, en comparación con otras entidades. Aunque reconoció que se puede hacer mucho más, -que es lo que está buscando-, opinó que es algo muy positivo para el estado.

“Haciendo una reflexión por lo que ocurre en Monterrey, donde no es que estén en un día cero por falta de agua: ellos tienen muchísima agua en el subsuelo, sus acuíferos no están sobreexplotados, o tienen sobreexplotación mínima. El tema es que no han hecho la infraestructura adecuada y tuvieron muchos años para hacerla. Esa es otra problemática distinta”, acotó el director ejecutivo de la JMAS.

Alan Falomir refirió la posición geográfica de Chihuahua, y por ese factor consideró necesario tener una mayor cultura del cuidado del agua, en la que se tiene que enfatizar en acciones por parte de la ciudadanía, como el elegir vegetación que sea endémica, propia de la temperatura que se vive en el lugar; no regar banquetas, no lavar vehículos con manguera, respetar los horarios para el riego de plantas, de 19:00 horas a 7:00 de la mañana, de domingo a viernes, es decir, con excepción de los sábados.

“Mientras sigamos recuperando caudales de agua que se pierden dentro de robos, tomas clandestinas o fugas; y mientras podamos encontrar fuentes alternas de aguas –estamos en ese proceso ya muy adelantados-, no tenemos contemplado un día cero, ni siquiera visible. Sí tenemos una complicación, porque la sequía donde más se agudiza es en Chihuahua, junto con Coahuila, y Sonora. Mientras hagamos lo que corresponde, no nada más como JMAS, sino como ciudadanos, no visualizamos un día cero”, afirmó Alan Falomir.