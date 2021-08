Advierte Salud repunte de contagios por festejos patrios

La subsecretaria de Salud Mirna Beltrán, señaló que se prevé un aumento de contagios de Covid-19 durante el mes patrio, ya que muchas personas continúan acudiendo a fiestas en casas, bares donde no se cumple con los aforos permitidos.

Señaló que pese a que el estado permanece con cierta estabilidad en casos reportados cada 24 horas, el comportamiento de gran parte de la población preocupa, mas aun porque en septiembre se llevan a cabo mas festejos.

Dijo que ante el regreso a clases presenciales, se debe tener mayor cuidado para evitar diseminar el virus SARS-COV2, por lo que llamó a mantener un equilibrio entre la salud, educación y desarrollo económico.

La subsecretaria dijo que en muchos bares y restaurantes no se respeta el aforo ni la sana distancia que garantice un menor riesgo para los asistentes así como personas que laboran en estos negocios.

“La congregación de personas en los restaurantes, bares, no está siendo aún la adecuada, porque muchos no están respetando ese aforo y medidas preventivas y ahí, está el riesgo principal que no se puede evitar aun cuando la vacunación avance", puntualizó.