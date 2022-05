Afecta granizo a producción de manzana en siete municipios del estado

El director general de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del estado de Chihuahua, Unifrut, Mauricio González Rivera, informó que la caída que se registró el pasado mes de abril en el territorio estatal, dejó afectaciones a 2 mil hectáreas de siete municipios, en diferentes grados de daño que van de entre el 50% al 80%.

“Normalmente el granizo es muy localizado, y en esta ocasión, se presentó granizo en siete municipios, desde Casas Grandes, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí. Fueron zonas “pequeñas”, pero que al haber cultivos de manzana, se arruinan las cosechas y los ingresos de todo el año. Estimamos que en total hay 2 mil hectáreas con algún grado de afectación, que va del 50% al 80% de daño, es decir, sí va a impactar a muchos productores”, señaló Mauricio González.

En este tema, detalló que ha estado entablando diálogo con el sector de Desarrollo e Innovación Tecnológica, de la Ciudad de México, donde le confirmaron un apoyo de mallas anti granizo, que aparentemente está autorizado desde enero de este año, sin embargo, la entrega sería hasta mediados de junio.

“Hemos insistido mucho, pero a veces los tiempos del clima, no van con los tiempos de gobierno. Lamentablemente, no hay mucho qué hacer, el recurso llegaría a mediados de junio; no es lo ideal, pero esas mallas tienen una vida útil de siete años, este ciclo ya nos agarró a media temporada. Ni modo, lo bueno es que lleguen y nos sirvan para los años siguientes”, finalizó.