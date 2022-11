Afectados de Aras buscarán sanciones contra autoridades por diversas omisiones

El abogado Mariano Cordero Burciaga, quien representa a varios de los afectados por el presunto fraude cometido por la empresa Aras Investment Business Group, anunció que se están concretando acciones administrativas para reclamar al Estado mexicano como tal, Incluyendo a la entidad federativa de Chihuahua por omisiones que han generado la falta de fiscalización, investigación y sanción de la operatividad de Aras.

Lo anterior dijo que es de forma.anticipada, para efectos de buscar la unidad de acciones y reclamar al Estado la responsabilidad patrimonial que le corresponde, dada la supuesta inactividad para impedir que a través de la mentira, el engaño, la simulación, el soborno, la corrupción y la falta de cultura del pueblo chihuahuense y nacional respecto al mundo Financiero.

Finanzas Advierten autoridades sobre financieras que invitan a invertir aguinaldos

"A la función del Notario, cómo delegado de la fe pública, que el estado de Chihuahua y la Federación, le otorgan a quién constituyó la ilegal sociedad y ahora es responsable de daños y perjuicios, morales y patrimoniales y que a través de la reparación de daño se exigen a través de los tribunales locales, se reitera darle curso a las denuncias por la comisión de los delitos federales de captación del ahorro público, sin autorización en los términos del artículo 111 y 111 bis de la Ley de instituciones de Crédito, por violación directa al artículo 2 de dicha Norma" comentó.

Lo anterior, a un año de que iniciaron la lucha por recuperar sus inversiones, y dijo que es necesario hacer un alto en la misma, que no es la única, que no es dividir, que no es poner por encima del patrimonio de los afectados y sus familias, intereses particulares, mezquinos y en ocasiones criminales, sino que es un llamado a todos los grupos y liderazgos que se han formado en torno a la batalla, no solamente contra el grupo ARAS, sus fundadores, sus socios, sus benefactores, para que verdaderamente hagan una mesa de diálogo interno.

Mariano Cordero, comentó que lanza el llamado de unidad que lleva la finalidad de articular todas las acciones que se han hecho a lo largo de este año en torno a dicha idea, dónde se discutan la información y el estatus actual de la lucha, entre legisladores de la fracción parlamentaria de Morena, tanto a nivel local cómo Federal, incluso que involucre a las autoridades e instituciones relacionadas con la procuración e impartición de justicia.

"Tengo un proyecto elaborado desde la vez que fuimos a México y que pondríamos a consideración de la lucha para dar inicio a un análisis formal de la información y criterios de solución, metódica y sistemáticamente, en torno a la lucha, se plantea ello, por supuesto, con la intención de buscar soluciones inmediatas a través de canales tanto locales como federales para definir y obligar el establecimiento de una mesa de diálogo que lleve cómo resultado a la solución pactada políticamente con el Estado mexicano y sus instituciones" explicó.

Parral Estafan a 50 parralenses a través de falsas ofertas de empleo

El abogado, dijo que el delito de delincuencia organizada, encuentra soporte ya, en tres autos de vinculación a proceso, emitidos por los Jueces de control del Distrito Judicial Morelos, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que presumen la comisión del delito de asociación delictuosa, cuyos elementos en este caso, constituyen el delincuencia organizada Local y por tanto Federal, dado que involucra víctimas de todo el país.

Compartió que dada a la magnitud del conflicto de los damnificados, los tribunales locales y federales, no han resuelto de manera pronta y expedita, la activación de las denuncias respectivas, para involucrar a la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la misma, para su participación en las cuentas que tenga aseguradas a la ilegal sociedad Aras Investment Business Group S.A.P.I. de CV y los activos o bienes producto de sus actividades.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es por ello que convocó a todos los damnificados por las omisiones de las instituciones del Estado mexicano, incluyendo entidad federativa de Chihuahua, por lo que de origen y para reconstruir la lucha, propuso una sesión del análisis, deliberación y resolución, vía zoom en un primer momento, con todos los representantes que voluntariamente se inscriban para organizar una mega sesión abierta en las redes, con interacción directa de todos aquellos que no pueden participar en la lucha física en las calles y con la participación activa de todos, se forme un solo frente.