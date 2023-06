Afirma Seech que su departamento jurídico está atendiendo el caso de la Federal 4

El asunto de la Secundaria Federal Número 4 María Curie, donde denunciaron acoso escolar y sexual, además de que exigieron la renuncia de la directora Rita Rodríguez Quezada, se está atendiendo en el departamento jurídico, aseguró el maestro David Balderrama Quintana, jefe del Departamento de Secundarias Generales de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Ante estos hechos, el supervisor de la zona escolar Francisco Javier Montes se encuentra como encargado de la Dirección de la Federal 4, por lo que se trabaja de manera normal.

Respecto a la maestra Rita Rodriguez Quezada informó que ella debió regresar a sus labores desde el martes, sin embargo no lo hizo, al parecer porque estaba gestionando una nueva incapacidad por motivos de salud.

“Me han informado que está en gestión de otra incapacidad médica, de darse así estaríamos recibiéndola, sino estaríamos descontando sus días no laborados, porque ella está adscrita a la escuela y tendría que estarse presentando, en caso de que la licencia médica no se le autorice”.

Confirmó que hay mucha quejas en contra de la directora, tanto por parte de padres, madres y docentes, entre ellos que la maestra no aplicó el protocolo que se requería para el caso de acoso que se denunció.

Ante ello el departamento jurídico está allegándose de información y está convocando a los afectados a fin de obtener las declaraciones de todos, “con estos elementos se tendrá el dictamen que corresponda y deslinde de responsabilidades que a cada quien competan”.

Adelantó que la directora está informada que no puede presentarse a la institución a fin de no generar un conflicto mayor con los padres de familia, “Ella está enterada y no es nada recomendable que suceda dado las inconformidades frecuentes que han manifestado los padres, como personal de la escuela”.

El maestro Balderrama confirmó que además el personal de la escuela ha manifestado la inconformidad qué hay respecto a la directora.

Enfatizó que el dictamen jurídico arrojará la situación laboral de la maestra Rita Rodríguez Quezada y con base en ello se determinará su cambio de adscripción.

Respecto al grupo de acoso por redes sociales denominado Quemados se canalizó a través de la policía cibernética a fin de que puedan realizar la identificación de la cuentas, identificar quienes son los que promueven esas actividades e identificar si se trata de un estudiante de las instituciones de educación pública a fin de aplicar el correctivo necesario.