"Agentes no pueden portar armas largas fuera de su turno": Salas por balacera afuera del Cereso 1

Luego de los hechos de violencia, el jueves 18 de julio, en el exterior del Centro de Readaptación Social (Cereso), en el municipio de Aquiles Serdán, donde un elemento del Grupo Rural de la Policía Municipal de Chihuahua, se encontró portando el arma de cargo de la corporación, el comisario Julio César Salas González, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal afirmó que los elementos no pueden portar armas largas fuera de su turno de servicio y que se reforzarán los controles y revisiones de armamento.

“Vamos a seguir con controles estrictos, voy a solicitar las inspecciones de Sedena con más tiempo, que no pase de seis meses, que sea con tiempos más cortitos, a la que acaban de hacer, para que vean ellos y tener un control más eficiente. Estamos evaluando estos procesos, en relación a las armas largas si se tiene que dejar sí o sí; en el otro tema lo estamos evaluando, porque sería poner en riesgo los muchachos, si digo que los voy a desarmar o no, este es un riesgo, que está pasando si comento si no van a estar armados, ponemos en alerta a las personas, de las que estamos haciendo las detenciones”, explicó el comisario Julio Salas.

Acotó que en el tema de la policía, si se puede llevar o no las armas, refirió que se está haciendo un diagnóstico, haciendo un control, con la finalidad de que no vuelva a suceder un evento como el que pasó fuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, por el que Julio Salas señaló, que por un elemento se lastima toda la Dirección de Seguridad Pública.

“Tenemos controles que vamos a tener muy estrictos de estar visualizando, quién sí, quién no. Porque estamos entrando en el tema de homicidios, y mi familia vive aquí, la familia de los policías captores viven aquí. No venimos de fuera de la ciudad, aquí está nuestra familia, aquí estudia. Lo menos que yo quiero es que por una buena actuación de un policía, pase una circunstancia”, agregó.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, compartió que entre las acciones realizadas, se hizo una inspección por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), en una inspección especial para la Dirección de Seguridad Pública, que calificó como un tanto sorpresiva, porque recibió directamente una llamada del Mayor del área de Sedena.

“Entre más abramos las puertas de la Dirección de Seguridad Pública a esas áreas competentes, que les toca revisar las armas se van a dar cuenta, que no por un compañero, es toda la Dirección de Seguridad Pública, eso es la apertura que me ha encargado mucho el alcalde. Siempre me ha gustado pregonar con el ejemplo, mi arma de fuego fue depositada en el banco para que fuera dada su revisión, y luego ya después obviamente, pues me armo también con el arma. Tiene que empezar por la parte de Dirección y llegar hasta la última arma. Se revisaron el 100% de las armas de Seguridad Pública y lo avaló Sedena”, mencionó Salas González.

Sobre el mercado negro de armas, y contrabando de dispositivos bélicos y armamento por la frontera con Estados Unidos, el comisario Julio Salas, abundó que se tiene que abonar al tema de la tecnología.

“Realmente considero que las inspecciones de la frontera en vehículos, puede avanzar más con un tema de tecnología. Son importantes todos los esfuerzos que hacen las autoridades federales, pero yo creo que debemos de abonar un tema más tecnológico, de más herramientas para estas personas que trabajan en las aduanas, en las garitas, donde pueda pasar un vehículo y tiene un diagrama dentro del vehículo donde arroje que se encuentra un arma de fuego. Creo más en un tema de tecnología que nos puede ayudar mucho en las fronteras.