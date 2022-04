Agentes viales seguirán en áreas administrativas hasta concluir investigaciones

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que los elementos de la Policía Vial que fueron transferidos a áreas administrativas, aún siguen en esa situación hasta que finalicen las indagatorias sobre el agente detenido acusado de violación.

Loya Chávez, manifestó que se siguen los protocolos al interior de la corporación, debido a que existe la posibilidad de que haya algún otro elemento involucrado.

“Los ahora 24 elementos, eran 25 pero uno ya está detenido, mismos que fueron puestos en áreas administrativas, siguen en áreas administrativas en lo que continúa la investigación; esto no exime de que pueda haber algún elemento que haya incurrido en alguna acción similar; todo el grupo se someterá al mismo protocolo para determinarlo”, comentó.

Asimismo, tras el anuncio de una reforma a la Ley de Vialidad del Estado de Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, aseguró que no se contempla retirarles a los agentes de la Policía Vial, su porte de armas, ya que esta es una herramienta indispensable para el desempeño de sus funciones.

Destacó que el arma sólo está autorizada para los elementos operativos y no para el personal administrativo.

“El arma es una herramienta de trabajo, no se les va a quitar, ahorita no están (armados) estos elementos que fueron enviados a áreas administrativas, se les retira el arma, pero no se les retira el porte de arma, pero sí el contacto con el arma, con patrullas y con las áreas operativas”, subrayó Gilberto Loya.