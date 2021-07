Agresión física y sexual, parte de los peligros para "Didi’s"

Lili nunca se imaginó que ser conductora de DiDi la llevaría a ser víctima de una agresión física y sexual. La encontraron casi muerta, unos pasajeros la violaron. Al relato de ella se suma el de Rocío, una mujer madre de familia que labora durante la madrugada para obtener recursos, cuatro hombres la agredieron. Ellas viven para contarlo. Diego, Ángel y muchos otros, no. El ataque más reciente en la colonia San Jorge dejó un pasajero muerto y al conductor DiDi lesionado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los testimonios son muchos y muy variados, hay quienes desde hace una semana no se conectan a la plataforma por miedo. “Parece que nos están cazando”.

A Rocío la han tratado de violar dos veces, en una ocasión 4 sujetos la amagaron con un machete mientras abusaban sexualmente de ella. Sus compañeros la rescataron y la ayudaron, “me metieron mano y en la empresa no hicieron nada”.

La empresa en lugar de apoyarla la bloquearon 30 días, supuestamente mientras se hacía la investigación.

A otro conductor le apuntaron con una pistola en la cabeza y al hacer el reporte en la compañía lo bloquearon para que no pudiera trabajar bajo el argumento de que era por su seguridad.

Hay otros conductores que han sido amenazados por integrantes del crimen organizado, mejor conocidos como “dealers”, quienes incluso los secuestran, les apagan la plataforma y los llevan a repartir droga. “¿Qué podemos hacerles con una chicharra si ellos te ponen una pistola en la cabeza?”.

A Lili la secuestraron, la trajeron durante 10 horas en el vehículo, la violaron en reiteradas ocasiones. Sus compañeros conductores emprendieron la búsqueda. La encontraron muy golpeada y desnuda.

A Ángel lo conocían, afirman que no es cierto que andaba en drogas, porque era un chavalito muy tímido. El joven, además del machetazo en la cabeza, presentó un disparo de arma de fuego.

El último viaje de Ángel se marcó en Cerro Prieto, en esa zona los compañeros peinaron las tapias y calles, lograron conocer que el joven anduvo pidiendo auxilio, pero un vecino lo ignoró. Luego fue localizado sin vida.

“No sé si es un asesino loco, pero la situación es alarmante”, señaló otro de los conductores.

El jueves se registró un ataque armado contra un conductor de DiDi y a su pasajero. Los compañeros conductores confirmaron que el chofer estaba suspendido por la plataforma en su perfil, pero estaba trabajando con otra cuenta.

Los conductores habilitan una cuenta alterna para no dejar de trabajar, pues para muchos de ello depende el sustento diario. DiDi castiga al conductor al no completar el 75% de viajes establecidos, así como por rechazar los viajes o no llegar a tiempo a recoger al cliente.

Las primeras versiones apuntaban a que el pasajero falleció al recibir atención médica en el Hospital General y el conductor, identificado con el nombre de Jorge, fue trasladado a un nosocomio con una herida en el hombro derecho y una lesión en la oreja a causa del rozón del proyectil de arma de fuego.

Un conductor más destacó que tienen miedo de salir a trabajar, “cuando me asaltaron acudí a la Policía Municipal y no me atendieron, me dijeron que tenían otras prioridades.

Me siento desprotegido en la plataforma, acudo a la autoridad y ésta hace caso omiso; tenemos miedo, no sabemos a quiénes estamos transportando”.

A muchos les han puesto una pistola en la cara, “un mal movimiento o mala palabra nos puede costar la vida”.

A los conductores se les ve como un producto, no como seres humanos, mientras trabajen la empresa es feliz, en casos difíciles no responden.