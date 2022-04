Agua, energía, financiamientos, socios, prioridades para CEACh

Arturo González Ruiz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACh), expuso que el agua, energía eléctrica, y financiamientos son temas transversales que afectan al sector y que atenderá durante su gestión; además de prestar especial atención en el acercamiento con los socios, y acrecentar la membresía para mayor representatividad y presencia en el estado.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua señaló que el primero de los aspectos que afecta a los productores en general es la situación del agua por las sequías, por los problemas registrados en años pasados, y mostró su preocupación a una nueva Ley del Agua que modificaría la forma en que se han venido trabajando con las concesiones: “Pretende limitar las renovaciones de 10-15 años a dos años, y que ya no se puedan ceder; trae algunos elementos que en lugar de ayudar al campo lo perjudican”.





Arturo González Ruiz fue elegido para el período 2022-2024 / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Recordó que ya existe una Ley del Agua que contempla la gobernanza del agua, por lo que consideró que una nueva ley no viene a resolver los problemas si no se cuenta con los elementos de supervisión y apoyo en las explotaciones acuíferas.

Otro de los temas relevantes que enlistó es el financiamiento, al tiempo que precisó que sólo el 8% del sector tiene acceso a éstos, y en la mayoría de las veces no es oportuno ni tampoco accesible ni asequible. Es así que se buscarán otras alternativas de las tradicionales para ofrecer a los socios y asociados un nuevo crédito más oportuno y con mejores tasas de interés.

Asimismo –dijo-, se presenta la problemática de energía eléctrica, aunque destacó que se sigue trabajando de la mano con las autoridades para resolver este punto.

Específicamente para el consejo, detalló que desde la campaña comenzó a trabajar con un análisis y un acercamiento a la membresía, tomando en cuenta que cada productor tiene necesidades específicas, entonces uno de sus objetivos es coadyuvar con ellos e impulsar la consecución de sus proyectos; pero además se busca incrementar el número de socios, que ascienden a 78.

Sector agro creció durante pandemia

Durante la pandemia el sector agroalimentario registró afectaciones, aunque en menor medida que el resto. La afectación en la producción no fue severa, al contrario se siguió creciendo, pero no así en las plantas procesadoras y prestadores de servicios del sector agro, dadas las reducciones en personal y demás restricciones en atención a la contingencia.

Pero en términos generales, en la pandemia, en el campo se siguió trabajando y creciendo con un importante superávit en la balanza comercial, “lo que demuestra la dinámica y la relevancia del sector para la economía”.

Sin embargo, adicional a la contingencia sanitaria enfrentaron una sequía muy fuerte, sorteando un año atípico de una seca generalizada en todo el estado, registrando bajas en producción sobre todo en el sector pecuario, con un desabasto del hato ganadero significativo.

González explicó que las consecuencias de la sequía no sólo son inmediatas, sino que son a largo plazo, resaltando que la afectación de este fenómeno es mucho más devastadora que la de varias inundaciones.

Para este año, de acuerdo con la información que cuenta el entrevistado, se está pronosticando por sistemas climatológicos, se tendrá algo de sequía, pero confían en que la situación sea mejor de lo esperado.

Fertilizantes caros

Por otro lado, es de recordar que desde hace tiempo vienen subiendo los precios de los fertilizantes que son indispensables para los cultivos, pues de éstos depende en gran medida la producción.

El licenciado en Relaciones Internacionales de profesión resaltó que se trata de un tema delicado porque México no es productor de fertilizante, y que aunque están en proceso algunas plantas que se quieren abrir y otras pretenden ser rehabilitadas, pero actualmente se depende de la importación de éste y la mayoría viene de Rusia, entonces el tema se agravó ante el conflicto con Ucrania.

“Lo anterior provocó que a la fecha se esté pagando a tres veces más el fertilizante, no obstante, lo único que ha paliado un tanto el problema es que también los precios de los productos primarios han ido a la alza, lo que ha permitido que se pueda cubrir los aumentos en los fertilizantes y así los productores puedan tener algo de utilidad, pero las siembras de temporal y de menos hectáreas son las más perjudicadas”, dijo.

Ante un panorama donde la pandemia continúa, la sequía está latente, y el costo de los fertilizantes no se regulariza, González Ruiz vaticinó que este año no será fácil, y que habrá que seguir trabajando duro, tomando en cuenta que la volatilidad de los mercados también está afectando la cuestión de los intereses y la disponibilidad del crédito que también impacta en el campo.

“Es un sector en el que hay que trabajar mucho unidos los grupos, las cámaras, en favor de ir paleando esta situación complicada que se nos presenta, y es ir resolviendo de la mano con los tres niveles de gobierno sobre todo con el estatal y federal, posibles políticas públicas para ir mejorando las condiciones del sector agroalimentario en México”, refirió uno de los fundadores del Consejo Estatal Agropecuario, donde lleva 15 años.

Es de presumir que Chihuahua es líder en producción de manzana, nogal, durazno, alfalfa, chile, ganado, algodón, maíz amarillo. Segundos y terceros lugares en leche, hortalizas, y otros productos, posición que se buscará mantener dándole valor agregado a los productos.

Necesario analizar tregua regulatoria

El titular del CEACh externó que la “tregua regulatoria” o control de precios propuesta de organismos como Canacintra, es un tema complicado y que requiere profundo análisis en conjunto.

“Si se empiezan a regular precios pero no se regulan los insumos, llega un momento en que ya no es negocio, se desincentiva la economía, se desincentiva la inversión, y obviamente eso no es bueno”, declaró.





Toma de protesta de Arturo González / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





No obstante, manifestó que también se debe acudir a los factores intermediarios que hay dentro de la cadena de valor, porque existen ocasiones en las que el productor primario sigue vendiendo al mismo precio y el último consumidor lo adquiere a un costo más elevado.

Refirió que la inflación es un fenómeno internacional provocado por una serie de factores que de los que menos dependen son del productor, entonces insistió en que este tema debe abordarse con mucha inteligencia y revisarse muy bien para no afectar aún más la economía.