Aída Cuevas: Una de las artistas consentidas para la Feria de Santa Rita

En el mundo de la farándula, hay innumerables apodos. A María Félix le decían “La doña” por su participación en la película “Doña Bárbara” (1943) en tanto que a Lucha Villa se le conoce como “La grandota de Camargo” por su formidable estatura y enorme voz. Aída Cuevas es un caso especial, pues su mote se ha vuelto como una especie de vínculo con estas tierras.

La cantante vernácula es cariñosamente conocida como “La consentida de Chihuahua”, y se espera que refrende esa denominación cuando se presente en el Palenque de la Feria de Santa Rita, el próximo sábado 4 de junio.

Desde siempre, es ella una infaltable en el cartel del coso gallístico local, y ahora con más razón, luego de una ausencia de poco más de dos años por las cuestiones de la pandemia. Sólo esta última ha impedido que las notas de “El pastor” se escuchen en el redondel con la regularidad a la que Aída y su gente estaban acostumbradas.

En ese sentido, ya no se sabe qué fue primero. Si las grandes actuaciones de la artista o la casi incondicional respuesta de los chihuahuenses llenando cuanto lugar se presente aquella… y las veces que sea necesario: en 2008, Aída visitó cuatro veces Chihuahua, mismas que refrendó su calificativo con sendas plazas de localidades agotadas.

Foto: Instagram | @aidacuevasoficial

Sin embargo, esa relación ha ido mucho más allá que inolvidables recitales. “Me siento tan a gusto en esta ciudad, en este estado, que yo creo que, si me hubieran dado a escoger, me habría gustado nacer aquí, en esta bendita tierra”, señaló alguna vez en entrevista la cantante originaria de la Ciudad de México.

Y no son sólo palabras. Aída ha estado involucrada en muchos de los asuntos que atañen a Chihuahua. Por ejemplo, el año antepasado, con el coronavirus alcanzando en ese entonces su pico más alto, se unió a una campaña de difusión de los restauranteros de Delicias para que la gente consumiera comida para llevar.

¿O qué decir cuando la violencia en el estado llegó a niveles insospechados en 2010? Ella no sólo fue una de los pocos famosos que no le hizo el feo o tuvo miedo de seguir viniendo a esta tierra, sino que se solidarizó con sus pobladores, al grado de no volver a salir a actuar con una pistola, aunque fuera de utilería, en su atuendo de charra.

Por sus inolvidables actuaciones, por detalles como los anteriores, Aída Cuevas sigue siendo “La consentida de Chihuahua” y sin duda lo demostrará en su ya casi inminente presentación en la máxima fiesta familiar chihuahuense.

47 años de sólida trayectoria artística está cumpliendo la intérprete en este 2022. Comenzó en 1975

35 producciones discográficas tiene en su haber. “Aída Cuevas le canta a Juan Gabriel”, la más gustada.

5 películas en las que ha tenido participación la también actriz, aunque ella prefiere el canto.

Su canción más conocida y estandarte en su estilo único, es “El Pastor” (de los compositores mexicanos “Los Cuates Castilla”), canción que requiere de una gran técnica vocal para hacer notar su icónico falsete.