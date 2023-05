Al menos el 43.9% de las mujeres han sido violadas por sus parejas

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), al 2016, fecha en la que se evaluó por última vez el tema, en México el 43.9 por ciento de las mujeres había sufrido violación sexual por parte de sus cónyuges o parejas.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 determinó que los casos de violación en general eran de 84.5 por ciento.

Pese a esas estadísticas, a la fecha 6 entidades de la República no tienen regulada la violación entre cónyuges en sus Códigos Penales, mientras que en 18 Estados y en el Código Penal Federal, este delito se persigue únicamente si se cuenta con una querella, esto quiere decir que no se aplica prisión preventiva en los agresores, lo cual puede generar que eleve la violencia.

De esa manera, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Puebla son las únicas entidades que prevén como agravante este delito aumentando incluso la pena en una mitad.

Uno de los factores que interviene en la ejecución de este delito y el que no se dé a conocer es que no se tiene conocimiento por parte de la víctima que está siendo agredida dado que esos actos violentos vienen por parte de su pareja, lo cual resulta confuso determinar cuándo se está recibieron una violación y cuándo no.

Y es que durante años se ha sostenido la creencia de la obligación que se tiene entre cónyuges de atender las demandas de carácter sexual de la pareja, lo cual es conocido como “debido conyugal”, omitiendo el derecho a la libertad sexual que recae en el consentimiento.

Por tal motivo, la legisladora priista, Ivón Salazar, busca que se reforme no solo el Código Penal del Estado, sino también el Federal a fin de que se establezca la prisión preventiva para los casos de violación también cuando sean ejercidos en contra de la pareja.

De esta manera, se busca que todas las violencias sean visibilizadas en lugar de que se minimicen, pues de continuar con las leyes actuales, dijo que se corre el peligro no solo de que se continúen cometiendo esos delitos, sino de que se agraven.