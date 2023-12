Alcanza Chihuahua Capital cifras históricas en generación de empleo en 2023

El director de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal de Chihuahua, José Jesús Jordán Orozco, informó que este 2023, ha sido un buen año para la ciudad en el tema de empleo, al alcanzar cifras históricas en los últimos 25 años, y como ejemplo, mencionó que durante el mes de noviembre, se crearon 50% más puestos laborales de lo que se registra normalmente.

“Traemos arriba de 15 mil empleos creados, al cierre de noviembre, lo cual significa poco más del 50% de lo normal que se hace en la ciudad, y que viene siendo el mejor año, en los últimos 25 años en generación de empleo. Se da por las nuevas atracciones, pero también, por la inversión local. Los empresarios le están apostando a la ciudad y eso habla de una credibilidad y confianza en los gobiernos, en el gobierno municipal y estatal, que ven esa posibilidad de hacer negocios y de crear empleos y riqueza para para los ciudadanos también”, afirmó José Jordán.

En ese sentido, señaló que Chihuahua es parte de los primeros lugares en creación de empleo nacional, y se posiciona en el Top 5, considerando el factor per cápita.

“Este último mes, generamos más empleo que en Ciudad Juárez, que generalmente está un poquito más arriba; lo que habla que la ciudad pues va por buen camino en ese aspecto, que hay confianza, se ven las condiciones para hacer la inversión y eso nos tiene contentos”, compartió sobre las cifras de cierre de año.

El titular de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua, agregó que en el tema de talento, también fue un año ejemplar para el tema de generación de nuevo empleo, y destacó que se ha logrado lo que se le llama el empleo pleno, es decir, menos del 3% de desempleo, al registrar 2.2%, que se considera por el tema de rotación de personal, pues hay movimientos pasando lugar a otro, entonces se deja la plaza, se ocupa, y así sucesivamente.

En temas de salario, comentó que el INEGI publicó recientemente el incremento del salario nominal, que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es del 26% durante esta administración, que preside el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza.

“Son indicadores importantes para nosotros, porque nos dicen cómo vamos y que sí estamos haciéndolo bien, o que estamos haciéndolo mal. Si estamos haciéndolo mal, hay que corregir, ajustar y mejorar”, acotó.

Jordán Orozco abordó también el tema de las micro y pequeñas empresas, las Mipymes, de las que dijo, se han ido fortaleciendo.

“Han sido parte de la inversión que se ha hecho en la ciudad y nosotros hemos tratado de apoyarlos, lo más posible. Se han invertido casi 400 millones de pesos en créditos para mi pymes se apoyó más de 2 mil 300 mipymes con créditos, tanto de las chiquititas como las medianas. El apoyo ha sido desde las incubadoras de emprendimiento, como los Módulos de Impulso a la Economía Familiar, MIFAM, que va creciendo y va agarrando vuelo”, refirió.

En este tema, enfatizó que una de las ideas muy importantes que el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla le encomendó, fue llevar el desarrollo a todos los rincones de la ciudad; y para eso, José Jordán ha visto necesario salir de las oficinas, e ir con los ciudadanos, en lo que toca a cada una de las direcciones y ver cómo ayudar a cada sector, que deben apoyar.

“En el caso de la dirección, es un sector empresarial y por empresario, no me refiero a grandotes nada más, también hay chiquititos, como la tiendita de la esquina, a la tiendita de abarrotes, a la costurera, a la tortillería, todos ellos. Una persona que trabaja en esos sectores, a veces un día sin trabajar, es un día que no tiene ingresos, entonces no podemos pedirle que venga al Centro a las oficinas. Tenemos que ir nosotros a ellos y aprovechando la estructura que tiene el Municipio, en los centros comunitarios, hemos colgado a oficinas de representación, en los diferentes CEDEFAMS, los Centros de Desarrollo Familiar, complementando esta visión integral de apoyo a la familia”, explicó José Jesús Jordán.

“Eso ha permitido que la gente tenga una cercanía mucho mayor la dirección, que se acerca, donde están sus vecinos, enfrente de la tiendita del Cedefam, donde le pueden capacitar. También le acercan los programas de financiamiento, de apoyo, de capacitación, de asesoría, de apertura, de formalización de su empresa. Facilita muchísimo que una persona se acerque y tener la posibilidad de acceder a todos estos trabajos y estos programas que tenemos. Parte de ese proceso de un poquito de ‘evangelizar’ al pequeño empresario, es que conozca esos beneficios y esa tranquilidad de que su empresa va a estar totalmente formalizada”, expresó.

El directo Jordán Orozco, agregó que este tema, también lo trabaja con algunas organizaciones civiles, que es un esfuerzo compartido.

“Son asociaciones civiles que han trabajado estas zonas, donde están los MIFAMs, son las zonas con mayor dificultades sociales y económicas: Punta Oriente, Valle Dorado, Porvenir, Vallarta, donde hay muchos adultos mayores, que tienen pequeños negocios; Riberas de Sacramento”, mencionó.

Para finalizar, informó que el 90% de las solicitudes, se dan las resoluciones antes de un mes, mientras que hay unas que toma más tiempo, porque se abordan temas de una capacitación de tres meses, o por diversos factores; pero se mide una tasa de resolución de las necesidades.

“Vamos bien en eso y sobre todo que las personas tienen ya ese acceso mucho más cercano a todos esos servicios y es un reto importante que tenemos que trabajar”, finalizó.