Alerta alcalde Marco Bonilla sobre lluvias en el municipio de Chihuahua

Marco Antonio Bonilla Mendoza exhortó a la ciudadanía a protegerse y evitar situaciones de riesgo, ante el pronóstico de lluvia para Chihuahua Capital, manteniéndose alejados de las corrientes de agua como los arroyos que atraviesan las calles y de los ríos Sacramento y Chuvíscar.

“Tendremos tres días muy lluviosos hasta el próximo viernes 19 de agosto, y exhortó a la ciudadanía a estar muy alerta a las señales que se emitan a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, a través del Honorable Cuerpo de Bomberos”, invitó el presidente municipal Bonilla Mendoza

Solicitó no cruzar cuerpos de agua, muy particularmente el observar los ríos principales, como el Canal Chuvíscar, donde se intervino con el rescate de una persona en situación de calle quien se metió al caudal, que en una crecida repentina, se vio arrastrado por la corriente y fue rescatado por elementos del H. Cuerpo de Bomberos. Marco Bonilla reportó al hombre en buen estado, no obstante, lo mencionó como un ejemplo de lo que pudiera pasar, y urgió a no exponerse a peligros similares.

Chihuahua Continúan lluvias favoreciendo a la Sierra Tarahumara

“El Río Sacramento, vamos a estarlo custodiando este fin de semana, para evitar cualquier tipo de percance que se pudiera presentar con los ciudadanos”, acotó.

Las lluvias aisladas ya se han presentado en la ciudad durante este miércoles 17 de agosto, teniendo una mayor captación en la zona norponiente, particularmente en la zona del Periférico de la Juventud, donde se registraron tramos anegados y grandes encharcamientos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se exhortó a la ciudadanía a permanecer en un lugar seguro y evitar salir, en caso de no ser necesario; evitar pararse cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otro objeto que pueda atraer rayos, no intentar cruzar por corrientes de agua, ubicar los refugios temporales y albergues en tu colonia, circular con precaución con luces encendidas, intermitentes si es necesario y usar siempre el cinturón de seguridad.

Así mismo, instó a evitar transitar por calles inundadas, y detenerse en un lugar seguro hasta que baje el agua; tampoco dejar objetos que puedan volarse con el viento sobre techos, balcones y terrazas. No sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües y solicitó reportar zonas de riesgo por lluvia en la aplicación Marca el Cambio.