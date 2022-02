Alerta Policía Cibernética por estafadores a través de WhatsApp

Una nueva modalidad empleada por estafadores, a través de cuentas ajenas de WhatsApp, en la que solicitan dinero a los usuarios de la aplicación, fue reportada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de su área de Policía Cibernética.

El modo de operación de la estafa es el siguiente: los estafadores hackean temporalmente las cuentas de esta red social para enviar mensajes aparentemente del dueño a los contactos registrados, solicitando dinero ante una supuesta necesidad económica y les dan el número de cuenta bancaria para efectuarlo.

Ante esta nueva modalidad, la Policía Cibernética recomienda no efectuar el depósito si no se ha hecho contacto con la persona conocida, pues se corre el riesgo de perder su patrimonio ya que el contacto en su lista de amigos de WhatsApp ignora que están pidiendo dinero a su nombre y por tanto no reconocerá adeudo alguno.

Foto: Cortesía | Municipio

En este caso, la recomendación de la autoridad es buscar comunicarse con su familiar o amigo antes de hacer transferencias, ya sea telefónicamente, o bien, a través de terceros u otra red social para estar completamente seguro que sea él quien esté solicitando el apoyo.

Puntualizan que una forma de conocer que es un mensaje falso es porque estos generalmente inician: “espero no molestarte, quiero pedirte un favor” o “¿tuvieras manera de prestarme dinero?” y enseguida envían el número de cuenta al cual debe hacer el movimiento de dinero.