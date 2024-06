Alertan por basurero clandestino con plaga de garrapatas en domicilio de la Dale

Garrapatas, cucarachas, arañas e incluso ratones son los animales que han visto los vecinos de la colonia Dale en un domicilio de la zona, donde se junta una gran cantidad de basura que, en conjunto con los olores fétidos que desprenden los desechos, temen que los residentes cercanos se vean perjudicados con respecto a su salud.

Esta vivienda se encuentra ubicada en el cruce de la calle 42 y Privada de Urquidi, donde a pesar de que las autoridades de Obras Públicas, Ecología y Presidencia Municipal han acudido a realizar labores de limpieza, no pasa ni una semana cuando el morador de la vivienda vuelve a llenar de basura.

Los vecinos de la zona indicaron que en múltiples ocasiones se han comunicado con las autoridades correspondientes para pedir el apoyo con la limpieza, sin embargo, las cantidades de desechos continúan creciendo días después de que estos son retirados.

“Hay montones de basura, parece basurero, ya tenemos como dos años con esos problemas, le hablamos a obras públicas pero no pasa nada más que recojan la basura”, uno de los vecinos explicó que en anteriores ocasiones les dijeron que matarían a la persona que acumula basura, pero hasta el momento no se han enterado si la multa fue real o no.

Asimismo, comentaron que por el calor, los desechos desprenden un olor desagradable que llena toda la zona, además que detectaron ratas y otras plagas que amenazan con perjudicar a la ciudadanía que reside en esta parte de la colonia Dale.

Por otro lado, en la 40 y Urquidi se encuentra un camión abandonado, el cual los vecinos de la zona indicaron que sirve como escondite de los maleantes donde se reúnen para consumir sustancias ilícitas, sin embargo, también sirve como refugio para las personas en situación de calle.

Las personas que deben de pasar cerca de este vehículo descompuesto temen que en algún momento alguna de las personas de arriba les lleguen a hacer daño, debido a que siempre se ven en un estado de ebriedad o intoxicados.

De esta forma, los residentes de la colonia Dale piden a las autoridades no solo ayudarlos a limpiar la zona, sino que también se lleven a cabo recorridos por parte de Seguridad Pública para evitar que los desechos sigan siendo depositados a un costado del domicilio y que las personas en el camión no lastimen a los ciudadanos.