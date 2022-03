Alertan por fuertes vientos de hasta 115 km/h en la ciudad

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantener las medidas preventivas propias del caso, ante la presencia en las próximas horas de fuertes vientos en gran parte del estado, que pueden alcanzar hasta los 115 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones climatológicas, la dependencia estatal emite una serie de recomendaciones a la población chihuahuense con el fin de evitar accidentes.

En casa, no salir si no es necesario; asegurar láminas, techos, malla sombra, puertas, ventanas u objetos que no estén debidamente asegurados; verificar y reforzar el estado de bardas de la vivienda que pudieran tener riesgo de caer.

En calles o avenidas, la CEPC recomendó alejarse de cornisas, muros, o árboles, que pudieran llegar a desprenderse; tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado físico; no caminar ni circular por lugares como muros, árboles o edificios en mal estado o en construcción; y no realizar fogatas, ni arrojar colillas de cigarro.

Al conducir, la dependencia solicitó manejar con precaución, encender las luces intermitentes en caso de presencia de tolvaneras o bien aplaza tu viaje. En caso de viajar en vehículo buscar una zona segura y estacionarse mientras pasan los fuertes vientos. Para finalizar, solicitó informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se va a dirigir.

Por último, la CEPC recordó que en esta temporada de vientos, es importante estar atentos a cualquier comunicación oficial que se transmita por los diversos canales de comunicación oficial; además de evitar cambios bruscos de temperatura y ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 911.