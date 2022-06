Alertan por posibles agencias de viaje fraudulentas en estas vacaciones

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, emite útiles recomendaciones que ayudarán a evitar convertirse en víctima de personas que buscan obtener dinero fácil a través de engaños en las redes sociales o páginas web, con el objetivo de alertar por agencias de viajes dudosas y probablemente fraudulentas.

Según trabajos realizados por Coordinación de Tecnología Táctica, perteneciente a la Policía Cibernética se han detectado páginas que no están registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o ante la Secretaría de Turismo (SECTUR), lo que indica que posiblemente sean de origen dudoso o ilícito.

Sitio web de viajes fraudulentos / Foto: Cortesía | Seguridad Pública Municipal

Previo o durante las temporadas vacacionales surgen las quejas de personas que han sido víctimas de estafas, a quienes se les orienta y canaliza por parte de personal de la Policía Cibernética para saber qué hacer, dependiendo de cada caso, esto según expertos en el tema.

Dichas páginas ofrecen paquetes vacacionales muy económicos y con precios que resultan irracionales, solicitando depósitos anticipados, para posteriormente bloquear a los usuarios, dejar de contestar llamadas o mensajes y borrar las páginas ficticias con las que se anunciaban.

Si planeas viajar en esta temporada vacacional toma en cuenta estas recomendaciones: Verificar la reputación de las páginas con otros usuarios y buscar referencias; Desconfiar de ofertas y precios tan bajos; Acudir preferentemente al establecimiento físico; Verificar que de preferencia cuenten con registro ante la Secretaría de Turismo (SECTUR); y No confíes en páginas de redes sociales que se hayan creado recientemente, y que cuentan con reacciones negativas (me enoja o me divierte).

Si deseas recibir información o apoyo de la Policía Cibernética Municipal pueden comunicarse al teléfono 614427300, extensión 3214 o a través de las redes sociales Facebook y Twitter como @ciberpoliciaCUU; por ahora ponen a disposición listado de páginas que se han detectado en Facebook y Sitios Web de dudosa procedencia.

Sitios web sospechosos / Foto: Cortesía | Seguridad Pública Municipal

Cómo estas páginas de facebook: Novo Viajes; Visita México; Tripbye

Magno Travel G; Karisma hotels & resort; Viva.Aerobus.Mx; Destinos de México Agencia de Viajes; Traveliando.com; Dreams Vacation: Explorando lugares en México; Viajes Todo Incluido; Azul Travel On Line; TravelNet Tours; Best Rest Vacations; Viajes Eli Mora; Excala; Ellum Tours & Travel; Cancún Online Shop; Travel mexico; y YaViaja.

Además de Viajes Global Travents; Uvac Viajes & Outlet; Bestonesdayhoteles; Jealtravel.com; Caribe Trip; Destinos Maravillosos en la Playa; Un Viajero Inteligente Vacaciones premier; Advantage Infinity Club; Prometheos Agency Travel; Reserva de Vuelos Online; ExploraMexico; Travelandia; Air MX; The Traveler; Agencia S.A.S Travel Oasis A; Traveler Destinos; Costa Caribe Cruceros; MGO Travel; Book Vacations; Travel Vacation Wonders; y Playa kas.

Mientras tanto en sitios Web: https://playayarenacancun.com/; https://tripsplaya.com; https://prometheos.com.mx/; https://bestrealvacation.com/; https://www.tripbye.com.mx/; y https://www.viajespremiermx.com.