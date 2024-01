Alertan por temperaturas gélidas por frente frío número 27

El impacto del frente frío número 27 y su masa de aire ártico, ocasionará temperaturas gélidas a muy frías, principalmente al oriente y noreste del estado durante el martes y miércoles.

El ingeniero Ildelfonso Díaz, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes en Ciudad Juárez y Guadalupe se esperan mínimas de -6 grados, mientras que en Manuel Benavides y Ojinaga de -4ºC, además en Coyame de -3ºC.

Explicó que estas condiciones climatológicas se derivan del paso de una onda gélida ártica que afectará a la mayor parte del territorio estadounidense, a las regiones del noreste del país y a una pequeña franja al oriente y noreste de Chihuahua.

Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil, dio a conocer que la semana del 15 al 19 de enero, se pronostican tardes cálidas y un significativo descenso en las temperaturas durante la noche y madrugada, por lo que exhortan a seguir las recomendaciones y no bajar la guardia para cuidar la salud de las familias capitalinas.

Este martes se pronostican 18 grados como máxima y una mínima de 3ºC, al igual que para los municipios de la región centro sur.

En la franja fronteriza norte, la heroica ciudad Juárez llegará a -6 al igual que en Guadalupe, en Janos será de -3. En los municipios de la Sierra Tarahumara en Cuauhtémoc de -1, Madera se esperan -5, para Temósachic de -8, en Creel de -6 así como en Guachochi, y -7 para El Vergel.

La CEPC informó que el miércoles 17, se prevén mínimas de -1°C para la frontera de Juárez, de -5°C a -8°C para la región serrana, 2 °C en la zona centro sur del estado, y de -2°C en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Ante estas condiciones se recomienda a la población mantenerse abrigado, vestir con ropa gruesa y consumir bebidas calientes, así como frutas y verduras ricas en vitamina C. Evitar cambios bruscos de temperatura y revisar tuberías de gas y calefactores para prevenir fugas e intoxicaciones por monóxido de carbono. No sobrecargar tomas eléctricas y ventilar adecuadamente el hogar mientras esté encendido el calentón, dejando una ventana abierta 15 cm, apagar el calentón antes de dormir y no encender leña o braseros dentro de la vivienda.

Además poner especial cuidado con niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos, quienes son más vulnerables al frío.