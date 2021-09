Alertan por uso indebido de dinamita en construcción de fraccionamiento

Luis Andrés Rivera Levario, vocero del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, alertó sobre el uso de dinamita en la construcción del fraccionamiento Monte Xenit, del que denunció incluye información falsa, sin estudios de impacto, luego de que la constructora Dexe notificara a los vecinos mediante una circular que realizará detonaciones los días viernes desde el mes de octubre de 2021 hasta enero de 2022.

“En días reciente la preocupación de vecinos en la zona norte de la ciudad ha ido en aumento debido a la entrega de cartas donde la empresa Dexe informa a la población que hará uso de detonaciones para destruir el cerro donde se encuentran construyendo el fraccionamiento Monte Xenit, mismo que incluye información falsa en su estudio de impacto urbano y ambiental”, afirmó Rivera Levario sobre el desarrollo de urbanización próximo al área de fraccionamientos Santa Clara.

Así mismo, puntualizó que en el índice de imagen urbana, Dexe asegura que no existe vegetación en la zona y que no se impacta el paisaje, pese haber destruido un cerro, que es considerado como patrimonio cultural de toda la población, según el Reglamento de Desarrollo Urbano Sustentable.

“En dicho estudio no se menciona el uso de explosivos, al contrario, se menciona que se buscará reducir la contaminación emitida por la maquinaria, el ruido y otras fuentes de contaminación; pero no se contempla detonar el cerro, lo cual es muy grave, pues es la segunda irregularidad de gran peso con la que cuentan estos estudios que no contemplan el bienestar del medio ambiente ni tampoco la seguridad e integridad de las familias y de los hogares que ya se encuentran construidos en la zona y que podrían ser dañados por las detonaciones”, finalizó.