Alista Gustavo Madero su jubilación de la política, preocupado por el porvenir de México

En lo que fue su sexto y último informe como senador de la República por Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz reiteró que se encuentra alistando su jubilación de la política, pero subrayó que lo hace con una gran preocupación por el porvenir del país, además de justificar su retiro porque "ya no le entiendo a la política”.

Dado que una vez que concluya con su encargo como legislador se retirará de la política, compartió que ha estado reflexionando respecto a su trayectoria encontrando que actualmente “el sistema político está deteriorado y todos los partidos políticos han perdido su esencia”.

Lo anterior, lo llevó hace un par de años a separarse del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para conformar el Grupo Plural dentro del Senado de la República. Pese a que no se ha retirado del partido como tal, sí hizo varias reflexiones de lo que está sucediendo internamente en cada fuerza política y en el ámbito general.

“Estoy muy preocupado porque vienen seis años muy complicados para los mexicanos”, enfatizó respecto a la próxima administración del poder Ejecutivo Federal, la cual contará muy probablemente con una sobre representación en el poder legislativo, lo cual permitirá avanzar en las reformas que dejará pendientes López Obrador.

Sentenció que “hay cosas que van a tener alto costo como la reforma judicial que está hecho con el hígado”, pues aseguró que no está planeada para hacerla más incluyente, sino para “fregarse” a los ministros porque votaron en contra de muchas reformas que fueron inconstitucionales como la electoral. Aprovechó para denunciar que, aunque Claudia tenga ideas propias, “está encajonada con el movimiento que la llevó al Poder”.

Pese a ello, comentó que la gente sigue confiando en Morena porque, a diferencia del PRI de los años ochentas, Morena, al ser partido nuevo está legitimado, por lo que va a tardar más tiempo en que la ciudadanía se desencante y vea la realidad.

A López Obrador le reconoció el aumento al salario y el apoyo a los adultos mayores, pero igualmente observa todo lo que no le salió bien como la lucha contra el narcotráfico y el servicio de salud, ámbito en el cual señaló se muestra el fracaso con la proliferación de las farmacias, “eso se debe a que el sistema público no está funcionando”; empero, lamentó que la gente no haya ligado todo eso para votar en contra de Morena.

Aunque haya señales claras, reconoció que Morena ganó por su buena oferta y narrativa social, “la gente cree en su discurso del presidente de que defiende a los pobres y de que está en contra de los corruptos, aunque no haya dado resultados”.