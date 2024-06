Ambiente político en Chihuahua continuará similar en los próximos años: Edmundo Zapién

Edmundo Zapién, analista político, comentó que se espera que el ambiente político continúe de manera muy similar a lo que se ha tenido desde 2021 para los próximos tres años dado que el panorama no cambia en gran medida respecto a los resultados obtenidos en esta contienda electoral en relación a las presidencias municipales.

Y es que detalló que, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los Ayuntamientos se mantendrán de manera muy similar por los siguientes tres años a los que se tienen actualmente, salvo ciertas diferencias muy específicas que pesan a algunos partidos políticos.

Particularmente, hizo mención del caso de Hidalgo del Parral, en donde volvió a manos del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que externó que Movimiento Ciudadano (MC) fue el gran perdedor de esta contienda electoral, toda vez que se le fue de las manos su bastión en la entidad, lo cual puede traer graves consecuencias a pesar de que, al momento, mantiene cuatro municipios.

Respecto al Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó que están a punto de perder el registro tanto a nivel nacional como local, por lo que advirtió que lo más probable es que sus actores políticos se sumen a las fuerzas políticas con quinees mantienen alianza.

Pese a este acontecimiento de la pérdida del registro de este partido fundado en 1989, aseguró que no tendrá un impacto significativo toda vez que “no pinta como liderazgo político… fue muy poco lo que aportó a la alianza”.

En cuanto a los partidos locales de reciente creación, Pueblo y México Republicano, advirtió que igualmente perderán el registro logrado apenas el año anterior toda vez que no alcanzarán el 3 por ciento de la votación requerida y estipulada en la ley, aunque el primero en mención tendría más posibilidades de mantenerse vigente al haber logrado amarrar dos presidencias municipales.

Empero, dijo precisó que les faltaron propuestas “nuevas y llenas de vida” para lograr afianzarse de manera más sólida, pues al no ofrecer algo distinto a los demás, la ciudadanía no los volteó a ver. En relación a los municipios ganados por Pueblo, Guadalupe y Valle de Zaragoza, dijo que lograron el triunfo porque la gente votó por el candidato y no por la fuerza política.

Sobre el PVEM se mostró confundido al no entender lo que pretendían al lanzarse en solitario y luego declinar por Morena en la capital del Estado; señaló que el dejar colgada a la ciudadanía es algo que la propia sociedad ve muy mal, por lo que se genera desconfianza.

Finalmente, adelantó que con la reelección de Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar, estos y sus equipos comenzarán a encaminarse a la pelea por la gubernatura, aunque precisó que la también morenista, Andrea Chávez es una carta fuerte para dicha coalición, por lo que alertó a los panistas sobre los posibles panoramas.