Amenazan transportistas con bloquear a Didi Plus en caso operar en Chihuahua

El líder transportista, Francisco Lozoya, expresó que por ningún motivo van a permitir que la empresa Didi preste en Chihuahua el servicio de transporte colectivo por medio de plataforma en las rutas del transporte público, y de ser así, el gremio transportista podría bloquearles el servicio para evitarlo.

El transportista comentó que sí se han detectado algunas unidades que prestan el servicio actualmente, y aunque la entonces Dirección de Transporte sí sacó de circulación algunas camionetas, aún hay otras que siguen prestando el servicio bajo el argumento de que cuentan con un amparo.

En este sentido, manifestó que se desconoce si el amparo promovido por la empresa Didi cuenta con una suspensión provisional o una suspensión definitiva, pero reiteró que el gremio transportistas no permitirá que se preste ese servicio.

“Tenemos una inconformidad contra la plataforma Didi Plus porque se dijo que no iba a entrar y ahora nos dicen que están amparados, entonces pues no se vale”, subrayó.

Respecto a lo expresado por el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, en el sentido de que el Gobierno del Estado no permitiría por ningún motivo que se realizara dicha actividad, el líder transportista comentó que no es una certeza, pues la empresa se empeña en presentar amparos.

Hizo énfasis en que para que se pueda implementar una modernización a fondo en el transporte público, es necesaria una actualización de la tarifa, sin embargo, el tema aún está sobre la mesa y no hay nada en concreto.

Recordó que los concesionarios aún tienen varias unidades detenidas y sin producir, a casusa de la inactividad que ha golpeado al transporte público, y existe preocupación dentro del gremio.

Emitió un llamado para la ciudadanía, para que tome conciencia, pues si bien, un servicio como Didi Plus podría resultar cómodo, no da certeza a los ciudadanos de quien es la persona o quien presta el servicio, pues esto ha quedado evidenciado en una serie de problemas que se han presentado y en donde la plataforma no ha respondido como debería.

“Puede subirse alguien a la plataforma y al final del camino nadie sabe quién está prestando el servicio, por eso ocurrieron muchos problemas”, enfatizó.

Francisco Lozoya reiteró que los concesionarios no permitirán que se preste el servicio, sea cual sea la respuesta de las autoridades y lo que resulte del amparo, por lo que esto podría resultar en un bloqueo del servicio.