AMLO visitará Chihuahua la próxima semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que visitará Chihuahua durante la próxima semana, sin embargo, no dio más detalles acerca de eventos cuando dio el aviso en su conferencia mañanera.

Durante su ya tradicional conferencia matutina, el presidente del país anunció que la próxima semana visitará los estados de Chihuahua y Veracruz, a pesar de la veda electoral actual, la cual señala que no se pueden realizar eventos abiertos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En días pasados, el gobernador de Chihuahua Javier Corral ya había anunciado que el presidente se había comprometido a visitar la entidad previo al término de su gestión.

La visita del presidente se dará después de la visita de la gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván, la cual acudió a reunión con el presidente de la República.

Destacó que “independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando (...) no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México”, aseguró.

AMLO indicó que durante estas giras recibe “peticiones y demandas” para que la gente "no se sienta sola". “Que el gobierno se itinerante, que el gobierno de la República no sólo tenga como sede el Palacio Nacional”, puntualizó.