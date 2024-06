Amplía Cáritas programa contra el desperdicio de alimentos para combatir el hambre

El desperdicio de alimentos es muy alto en Chihuahua, donde al menos una de cada cuatro personas sufre hambre, por lo que a fin de aprovechar al máximo la producción primaria, Cáritas Chihuahua inició con el proyecto Alianzas Agrícolas.

En México se tiran 30 millones de toneladas de alimentos que servirían para darle de comer a todos los mexicanos. En Chihuahua no se tiene un registro de cuánto podría ser el desperdicio pero se trata de una cadena que a la postre podría dar de comer al hambriento.

El ingeniero Adrián Aguirre, director operativo de Cáritas Chihuahua destacó que la mayor cantidad de alimento se desperdicia en el campo, cuando los agricultores cosechan y no alcanzan a levantar toda la producción.

De acuerdo a las estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México se consigna que al menos el 30% se desperdicia, ya sea por cuestiones climáticas como es el granizo, por la falta de precio, por daños en los productos.

El desperdicio de alimentos es una cadena, por lo que otro punto se da en la agroindustria, donde los mejores productos se mandan a otras entidades o al extranjero, pero hay mermas y pérdidas; en las tiendas de autoservicio también hay mucho alimento porque los consumidores se llevan los productos por apariencia.

En los hogares el desperdicio también es alto, dado que las personas sacan del refrigerador los alimentos y si ya no se ven bonitos no los consumen, o cuando se preparan los alimentos sin alguna medida, ya que comen ese día y lo guardan, pero al no tener las técnicas de refrigeración adecuadas se desperdicia otro poco.

Ante ello Cáritas Chihuahua realza la importancia de hacer conciencia del desperdicio de alimentos.

En el sector primario, Cáritas Chihuahua inició el año pasado con el proyecto Alianzas Agrícolas que tiene como objetivo que los agricultores permitan que los productos que ya no van a cosechar se puedan levantar en beneficio de la ciudadanía que tiene hambre.

Antes de que los agricultores vuelvan a rastrillar las tierras se permite que Cáritas Chihuahua levante el camote, chile, melón, cebolla, entre otros productos que pueden aprovecharse. También les donan manzanas para las despensas.

A través del Banco de Alimentos Regional se dedica al rescate de éstos para combatir el hambre y mejorar la nutrición de la población vulnerable, por lo que entrega dotación de alimentos a personas, instituciones y comunidades, previo estudio socioeconómico.

De acuerdo a los datos de pobreza alimentaria en la ciudad de Chihuahua, existen alrededor de 75 mil personas que comen una vez al día o no comen.

Una de las campañas de acopio de alimentos es Chihuahua Comparte, que gracias a la respuesta de los ciudadanos se ha logrado acopiar más de 200 toneladas de arroz y frijol.

Actualmente en la ciudad de Chihuahua hay varios beneficiarios para la entrega de alimentos a personas en situación vulnerable. Se cuenta con 40 puntos de entrega que durante los fines de semana reparten 20 kilos de arroz y frijol a familias necesitadas de acuerdo a un estudio socioeconómico. El resto de los alimentos se envía a comunidades de la Sierra Tarahumara donde destacan Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Batopilas.

En las instalaciones del Banco de Alimentos Regional ubicado en la calle Sierra del Cuervo 5300 en la colonia Primero de Mayo donde la despensa básica tiene un costo de 120 pesos, con varias frutas, verduras, pan, que alcanza para una semana. Se trata de una cuota de recuperación de máximo del 10 por ciento del valor comercial de los productos. Lo que se obtiene se destina al gasto operativo.

Además de que en lo que va del año se han atendido de manera gratuita a 10 mil migrantes a quienes se les brinda una despensa con galletas y alimentos enlatados para que puedan proseguir su camino.

Si usted desea ayudar a que otra persona no tenga hambre puede hacer un depósito a la cuenta 1266247705 clabe 072150012662477057.