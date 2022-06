Amplía IMSS puntos de atención en jornada de fin de semana

Con la finalidad de beneficiar a la mayor cantidad de derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se amplió el número de unidades donde se llevan a cabo las jornadas de atención este fin de semana.

El titular del IMSS en Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó que se inicio se contempló atender en hospitales del IMSS de Ciudad Juárez, pero finalmente se abrió la atención en Chihuahua capital, Delicias, Parral y Cuauhtémoc.

Chihuahua Fue Chihuahua de los estados con menor porcentaje de médicos acreditados

En esta segunda edición de la jornada de consulta externa de especialidades se atendieron las especialidades de Traumatología, Ortopedia, Cirugía, Gastroenterología, Medicina Interna y Psiquiatría.

De igual forma, reconocí la disposición del personal médico y de diferentes categorías de sumar esfuerzos para abatir el diferimiento generado por la pandemia por Covid-19.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las unidades médicas que se agregaron este fin de semana, son el Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, y en los Hospitales Generales de Zona No. 11, No. 16 y No. 23.

El titular del IMSS en Chihuahua, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, detalló que esta segunda se amplió con la participación pusieron de manifiesto su interés y gran compromiso.