Análisis de amparo que suspende transferencia de fideicomisos debe llegar a la SCJN: abogado

Luego de que un juez de Distrito en el estado de Chihuahua concediera un amparo para suspender de forma provisional, la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, el abogado Rodolfo Villalobos del Rosal consideró que la resolución y el análisis de este recurso deberá llegar al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la relevancia y trascendencia que tiene este caso.

“Revisión, puede que llegue a la Suprema Corte, creo que llegará a la Corte, si se queda en un Tribunal Colegiado, tardan alrededor de ocho meses, si se va a la Suprema Corte va a durar un año o más, no creo que lo resuelva antes, por cálculo político, lo más inteligente que puede hacer la Corte es esperar a que cambie la administración”, compartió el especialista en Derecho Constitucional.

Advirtió que si la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado resuelve antes de las elecciones, podrían caer en una mala decisión, porque si declaran inconstitucional la acción de recortar fideicomisos, esa decisión sería utilizada para la temporada electoral, “lo usarían como carne para la campaña, para decir que no quieren dejar los privilegios como se han venido manejando”.

El pasado martes 31 de octubre se dio a conocer que un juez de Distrito en el estado de Chihuahua concedió el amparo con el cual se suspende transferir los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y dentro del amparo se concedió la suspensión temporal de la reforma que pretende extinguir los fideicomisos que contemplan más de 15 mil millones de pesos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal.

El abogado Rodolfo Villalobos del Rosal dijo que tuvo que haber presentado un trabajador del Poder Judicial de la Federación el amparo, toda vez que tiene como punto de partida, que hay un acto, de alguna autoridad que violenta derechos humanos, de cualquier forma, si un acto de alguna autoridad de cualquier nivel, ese particular que se siente afectado puede presentar el juicio de amparo, sólo el afectado es que lo puede presentar, por eso debe ser un funcionario federal, porque sólo afecta a los trabajadores del Poder Judicial Federal.

Explicó que el amparo permite, una solicitud de particular, que se conoce como la suspensión, “es decirle al juez, que en lo que el juicio se resuelve, porque puede durar meses, no permitas que el acto que estoy atacando, me lo puedan realizar, porque si permitimos que el acto se aplique o ejecute, a lo mejor cuando dictan la sentencia, no sirva de nada porque el acto ya lo aplicaron”.

Dijo que aunque sólo se ha dado una suspensión provisional sobre la eliminación de los fideicomisos por el amparo presentado, considera que es muy probable que vuelvan a conceder una suspensión definitiva, que aunque no quiere decir que le den la razón, es parte de lo que se alcanza a ver en la resolución del juez.

El especialista considera que el amparo va a tocar cada uno de sus recorridos para que sea analizado por las partes involucradas y espera o al menos avizora, que será el tiempo más extendido para resolver este caso, ya que por “tiempo” político, es lo que conviene en la resolución del mismo.

Dijo que el primer paso es la suspensión provisional, que es la primera etapa y donde se concede la suspensión del acto reclamado, que en este caso, es no mover el dinero del Poder Judicial de la Federación, a los organismos federales, como se había aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

Posteriormente se concederá la suspensión definitiva, y luego entrará al análisis del Tribunal Colegiado, el cual podría turnarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien finalmente podrá resolver el proyecto y determinar si es una acción inconstitucional o no la que se plantea realizar con la eliminación de los fideicomisos, lo que el abogado calcula en poco más de un año.