Analizan sancionar nula respuesta a exhortos del Congreso

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado decidió enviar a revisión nuevamente la iniciativa promovida por la legisladora Georgina Zapata en relación a los exhortos presentados a organismos.

La solicitud concreta de la priísta era facultar al poder legislativo para el efecto de exigir respuesta a los exhortos que se promuevan por parte de los legisladores a diversas autoridades.

De igual manera, se establece facultar al Congreso del Estado para que pueda sancionar a quienes no envíen respuesta de lo solicitado en el tiempo establecido.

Empero, detallaron que, pese a que entienden y apoyan la propuesta, se debe analizar bien la propuesta debido a los efectos secundarios que puede tener, además de que se estaría violentando de cierta manera la ley.

La Ley General de Sanciones Administrativas es de aplicación a nivel nacional, por lo que ya se tiene contemplado el catálogo de acuerdo a las faltas graves y faltas menores.

Aunado a ese tema, abordaron que hay situaciones en las que por confidencialidad o lo sensible del asunto no se puede compartir la información y no por eso se les va a sancionar ya que están en el ejercicio de su deber.

Dentro de la misma reunión, se analizó la iniciativa de Morena en la que proponen sea obligatorio sesionar al menos en dos ocasiones por Periodo Ordinario en Ciudad Juárez, definiendo las fechas previo al inicio de cada periodo.

Igualmente, se puso sobre la mesa el asunto que tiene por objeto reformar la Ley Orgánica y el Reglamento Interior y de Prácticas Reglamentarias a fin de que sea obligatorio el poder adherir iniciativas al orden del día de las sesiones.

Alfredo Chávez y Adriana Terrazas solicitaron realizar un profundo análisis en ese punto, pues dijeron que le quitaría facultades a la presidencia del poder legislativo, además de que Asuntos Legislativos requiere tiempo para enlistar los asuntos que se abordarán en cada sesión.