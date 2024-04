Ante cientos de asistentes, inician campaña los candidatos locales de MC en la Plaza de Todos

Desde las 17 horas, decenas de militantes de Movimiento Ciudadano, arribaron a la Plaza de Todos para ser participes del arranque de campaña de las y los candidatos a elección popular.

Encabezados por Enrique "Kike" Valles, candidato a la alcaldía por el partido del "movimiento naranja", las candidatas y candidatos a elección popular, fueron arropados por la asistencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Quienes compiten por un cargo de elección popular en esta elección 2024 en representación de Movimiento Ciudadano son los siguientes, en las siguientes candidaturas:

Enrique Kike Valles como candidato a alcalde, la diputación por el Distrito 12 está Felipe González, por el distrito 15 Isabel Elkan, por el distrito 16 Mayte Gardea y por el distrito 17 Frasncisco Bouteille.

Por el distrito electoral 18 está Guadalupe "Lupita" Sáenz, quien compite por la sindicatura es Guillermo Monárrez Bota, todas y todos "apadrinados" por Ivonne Ortega, diputada federal.

Quien tomó primero el micrófono fue el candidato al Senado, César Peña, quien hizo mención en que la prioridad será la defensa de los intereses de la ciudadanía y no de "la vieja política", lo que arrancó los aplausos de la concurrencia.

Mayte Regina Gardea González, candidata al distrito 16, se auto proclamó como la voz de las minorías, de mujeres y niñas violentadas, así como de los adultos mayores en estado de abandono y desprotegidos.

"Denme la confianza, no les puedo fallar y seguiré luchando como lo he hecho en los últimos años, no me voy a rajar", dijo la candidata de inclusión.

Por su parte, Francisco Bouteille, candidato por el Distrito 17, se comprometió a dar la batalla por un transporte público eficiente, que no sea solo "una mina" para unos cuantos, refiriendo que era importante "votar parejo" por Movimiento Ciudadano.

Elsa Elkan, candidata por el distrito 15, reafirmó su compromiso en beneficio de los animales, lo cual fue el acto más aplaudido.

Felipe González, el candidato por el Distrito 12, dió una frase que llenó de aplausos el redondel, la cual le dijo su papá: "Un corazón valiente ante los ojos de dios, siempre será bien recibido", a lo cual se comprometió a de ser lucha por la ciudadanía.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En su mensaje, Enrique "Kike" Valles, candidato a la alcaldía, empezó su discurso con la frase "daremos batalla", siendo secundado por los asistentes, candidatas y candidatos.

"¡Presidente!, ¡presidente!", fue la porra para Kike, quien agradeció el apoyo, refrendando el compromiso por la ciudadanía y en beneficio de todas y todos.

Agradeció el trabajo que no solo hacen las y los candidatos, sino también a los brigadistas, a los militantes y ciudadanía; así como al partido, en donde dijo que pudo encontrar un espacio para ser escuchado, comprometiéndose a trabajar por una ciudad segura, sobre todo en terminar con la delincuencia.