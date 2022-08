Ante falta de energía en Punta Oriente, atiende diputado a vecinos

Tras el llamado de los vecinos de la zona por la falta de energía eléctrica en algunas casas de la colonia Punta Oriente, el diputado Carlos Olson San Vicente, acudió la tarde de ayer viernes para conocer sobre la problemática, la cual se dio a raíz del robo de cableado en postes situados entre el municipio de Chihuahua y Aquiles Serdán.

Desde una transmisión en vivo en sus redes sociales, Olson San Vicente se puso a las órdenes y agradeció a la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) y a sus técnicos por la pronta respuesta al llamado de la ciudadanía.

Chihuahua Iluminan inmediaciones del arroyo de la colonia Melchor Ocampo y Ladrilleros

“Lo más triste de esto es que el cable que usa la CFE es aluminio, no es cobre y no tiene valor comercial. Hacen estos sabotajes pensando que las líneas tienen algún valor, y no piensan en el daño que hacen a cientos de familias en Punta Oriente”, señaló Carlos Olson.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además el diputado mencionó que llegó a un acuerdo con el comisario Julio Salas para aumentar los rondines en la zona y así poder dar mayor seguridad a los vecinos de Oriente.

Indicó el legislador que continuará supervisando la zona, en atención al suministro de energía eléctrica.