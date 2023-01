Ante la falta de resultados, no sorprenden cambios en gabinete estatal: Diputado Estrada

Luego de los cambios en el gabinete de la Gobernadora María Eugenia Campos, que incluyen a dos diputados locales panistas, Mario Vázquez Robles, que hasta las primeras horas de este lunes ostentaba la coordinación de esa bancada, y de la legisladora Carla Rivas, el coordinador de la bancada de morena, Cuauhtémoc Estrada destacó que no sorprenden y que debieron darse meses antes.

"Obedecen, estos cambios, a lo que significa está administración estatal: un gobierno gris, un tanto paralizada que no ha mostrado resultados" dijo el coordinador de la bancada de morena en el Congreso de Chihuahua, quien enfatizó que no sorprenden, pues sí su gabinete original hubiese mostrado resultados a las diferentes problemáticas del estado, estos cambios, simplemente, no se hubieran dado.

Dijo además que espera que estos movimientos, por el bien de Chihuahua, den resultados favorables, pero que si este nuevo gabinete, sigue operando en la falta de transparencia, en la opacidad, con decisiones unilaterales cómo el anterior, se equivocarían de nuevo.

"Esperemos que haya no sólo cambios de titulares, sino un cambio de estrategias y de proyectos, que desafortunadamente hasta ahorita no le han funcionado a los chihuahuenses" enfatizó Estrada, quien felicitó a la Gobernadora por estos cambios.

Este lunes el poder ejecutivo estatal realizó cambios en el gabinete, la gobernadora María Eugenia Campos, anunció cambios de los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Educación y Deporte y en la Secretaría Particular de la Oficina de la Gobernadora.

La jefa del Ejecutivo estatal, anunció que César Jáuregui Moreno, pasará a ser el nuevo fiscal general del Estado, tomando su lugar en la Secretaría General de Gobierno, Santiago de la Peña, por su parte, el hoy ex fiscal general Roberto Fierro Duarte, será el nuevo secretario particular y jefe de la oficina de la Gobernadora.