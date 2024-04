Ante saturación vial en la ciudad, el "Hoy no circula" es una opción sobre la mesa: SCOP

La capital registra 14 nudos viales a consecuencia del incremento del número de vehículos motorizados, por lo que se deberá trabajar para que el flujo no siga siendo un problema, ante ello no se descarta una estrategia como el “Hoy no circula”.

El ingeniero Jorge Ignacio Chánez Peña, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas detalló que las vialidades saturadas es una de las dolencias de las ciudades con una gran cantidad de automotores, se estima que el crecimiento es del 7 por ciento anual y ello rebasa capacidad instalada de las zonas urbanas.

“Tenemos detectados 14 nudos viales hacia el norte, poniente, oriente y sur de la ciudad”, destacó el funcionario, los más conflictivos se ubican en periférico de la Juventud, en la avenida Tecnológico, Cantera, Sacramento y Teófilo Borunda, donde se busca tener una mayor fluidez de los vehículos.

“Nos invade tener tantos vehículos y ese acceso tan fácil de la frontera, actualmente es muy fácil tener un automóvil fronterizo pero muy difícil obtener una bicicleta, vamos a apostar a la seguridad para proteger al peatón”.

El contar con un acceso tan amplio a los autos obliga a que se trabaje en mejores distribuidores viales con retornos seguros; pasos superiores vehiculares donde se garantice la continuidad del flujo vehícular de largo itinerario, es decir, que no se pierda tiempo en cada semáforo.

A la vez mencionó que es necesario mejorar la movilidad sustentable para ello es importante tomar en cuenta que la infraestructura está en crecimiento y lo fundamental es analizar cómo se mueve la sociedad laboral hacia sus lugares de trabajo.

La saturación de las calles orilla a establecer una coordinación con la Secretaría de Hacienda a fin de que se pueda delinear un programa similar al “Hoy no circula” que se aplica en la Ciudad de México y otras metrópolis.

El ingeniero Chánez Peña explicó que es una interesante propuesta que ayudaría a que los propietarios de los vehículos sean responsables lo que ocasiona seguir incrementando el uso de combustibles fósiles.

El ingeniero Chánez resaltó que durante esta administración se estarán realizando acciones para mejorar el flujo vehícular, brindar soluciones en cada nodo vial. Al momento no se cuenta con la inversión que se podría destinar.