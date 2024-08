Anticorrupción declara prófugo a Corral; analizan proceder legalmente contra la FGJ de CDMX

El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACh), Abelardo Valenzuela, dio a conocer que desde el 14 de agosto por la noche, el exgobernador Javier Corral Jurado es considerado prófugo de la justicia por el delito de peculado, luego de una orden de aprehensión que no se pudo ejecutar debido a que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México “obstruyó” la impartición de justicia, al no cumplimentar el acuerdo que habían llevado a cabo de manera conjunta.

“Para nosotros, desde ayer (14 de agosto) el exgobernador está declarado prófugo de la justicia en el estado de Chihuahua”, aseveró Valenzuela, quien contrastó durante una rueda de prensa como la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México no cumplió con el acuerdo que firmaron para el operativo de arresto del exmandatario, cuando 15 días atrás —en un proceso judicial casi idéntico— no hubo problemas para coordinarse para la detención de un empresario que falsificó documentos para ganar una licitación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) durante la administración de Javier Corral.

Fue el pasado sábado 27 de julio en la capital del país, que en un operativo coordinado entre la FACh y la FGJ de la CDMX lograron la detención de M. A. M. M., representante legal de la empresa AMERKA S. A. de C. V., por falsificar documentos para obtener una licitación de la JMAS por un monto de 41 millones de pesos en 2020.

En ese caso la FGJ dio puntual seguimiento al acuerdo de colaboración que es igual al firmado el pasado 14 de agosto para llevar a cabo la aprehensión de Javier Corral, no obstante, la mañana de ayer el encargado del despacho de la FGJ, Ulises Lara, comentó que no podían darle cumplimiento por tratarse de “una privación de la libertad”.

Al respecto, se precisó que la orden de aprehensión fue girada el 9 de agosto del año en curso, pero el convenio de colaboración con la fiscalía de la Ciudad de México para ejecutar la misma, estaba fechada entre el 14 y 20 del presente mes.

Valenzuela destacó que ellos avisaron detalladamente a la FGJ sobre la detención, por lo que al proceder contra el exmandatario estatal, lo hicieron conforme marca la ley.

“No es rescate, fue un impedimento. Quisiera que eliminamos la palabra rescate, porque se rescatan a los héroes, no a los que están imputados en un delito por hechos de corrupción”, fue la precisión del fiscal Anticorrupción respecto al actuar de las autoridades capitalinas.

El titular de la FACh también adelantó que están analizando la manera de proceder legalmente luego del impedimento para el arresto.

“Nosotros estamos analizando toda la ruta jurídica que tenemos, para analizar el proceder inusitado e inaudito de la Fiscalía de la Ciudad de México, nos encontramos en ese terreno”, mencionó.

Buscado por presunto desvío de 99 mdp

Durante la rueda de prensa, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó que la órden de aprehensión fue girada por una investigación de peculado agravado por la cantidad de 98.6 millones de pesos, que habrían sustraído él y su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, simulando mediante un tercer particular una reestructuración de la deuda pública en el 2019. La investigación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), está fundamentada en la revisión de la cuenta pública del 2019-2020.

“Debo decir que para nosotros el objetivo fundamental y principal es llevar ante el juez de la causa al hoy imputado, por un delito de peculado agravado por una desviación por más de 98 millones de pesos”, subrayó, e hizo énfasis en que si el exmandatario estatal no tuviera nada que ocultar se presentaría para aclarar la situación.

En lo que respecta a esta carpeta de investigación, el fiscal comentó que también Fuentes Vélez, está declarado prófugo de la justicia. También destacó que Javier Corral estaría en condiciones de sustraerse de la justicia mediante la huida del país, debido a que nació en la ciudad de El Paso, Texas.

Al ser cuestionado sobre si la orden de aprehensión emitida contra Corral Jurado sería impedimento para que asumiera como senador, Valenzuela precisó que corresponderá a otras instancias evaluar el caso.

“Entiendo que es un tema que se maneja totalmente aparte, de hecho todavía ni siquiera están determinadas las candidaturas por la vía plurinominal”, comentó.

Arremete Corral

Por su parte, Javier Corral Jurado dio a conocer en su cuenta de X que presentó una denuncia en contra de la gobernadora María Eugenia Campos y el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, por presunto abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte.

“Las autoridades de Chihuahua buscaron detenerme artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país”, manifestó.

Hizo énfasis en que en virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en su contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar su integridad, libertad y derechos.

“Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido”, comentó en su cuenta de X.

Revuelo político

Asimismo, en su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el intento de detención de Javier Corral Jurado, se debe a diferencias políticas de tiempo atrás con la actual gobernadora.

Señaló que Campos Galván se alió con el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, ello a pesar de ser de extracción partidista distinta.

“Es parte de la promiscuidad política de los últimos tiempos de cómo se empezaron a unir el PRI y el PAN. En una especie de venganza, yo no les voy a hablar de la cuestión legal, les voy a hablar de la realidad política, porque lo otro es: la ley es la ley, cuando les conviene”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

También algunos líderes empresariales comentaron respecto a este caso, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Federico Baeza Mares, quien expresó que la fallida detención de Javier Corral es un tema político que le resta a Chihuahua.

El empresario lamentó que la entidad esté en el foco de los medios de comunicación por un asunto meramente político.

“Creemos que es un tema muy político que le resta a Chihuahua, nosotros buscamos que se haga justicia para quien tenga la razón”, señaló al respecto.

El empresario expuso que les preocupa la situación, “Esperemos que las cosas se desarrollen de manera justa y, es importante que se quite el tinte político, no sé si haya venganza, pero nos preocupa”.

Por su parte, el director de Coparmex Chihuahua, René Mauricio Nava Rubio, señaló que la institución respeta los procesos y actividades judiciales que se realizan en el combate a la corrupción.

El directivo empresarial señaló que el sindicato patronal se mantendrá al margen de cualquier declaración o posicionamiento a fin de no interferir con el proceso judicial que se encuentra abierto en contra del exgobernador del estado de Chihuahua.

“En este caso, como en cualquier otro en materia judicial, la Coparmex siempre estará a favor de los procesos apegados a la ley, y a que se garanticen los derechos de las personas e instituciones involucradas”.

A la vez mencionó que la Coparmex se ha pronunciado y avalado las actividades encaminadas a promover el uso adecuado de los recursos públicos, a fin de que sean aplicados en favor de la ciudadanía.

De igual forma el diputado local Omar Bazán, quien mantiene una denuncia vigente en contra de Javier Corral, pero ante la Secretaría de la Función Pública, dijo que no es posible que en esta transformación que se dice anticorrupción y que se dice no existen los delincuentes de cuello blanco, se le brinde ese tipo de protección a un personaje como el ex gobernador.

“Lo protegen para que no enfrente la justicia”, sentenció el diputado priista quien insistió que el exmandatario estatal debe enfrentar las denuncias en su contra por posible peculado agravado y corrupción, por lo que solicitó a las autoridades que dejen seguir el debido actuar para que puedan trasladarlo a la entidad.

“Exijo que a la brevedad posible se pueda trasladar, con la orden de aprehensión que ya se tiene, a la ciudad de Chihuahua para que se ponga a disposición del Poder Judicial del Estado”, agregó.

Con información de: Vanessa Rivas e Ilse Gómez / El Heraldo de Chihuahua