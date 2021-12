Anuncia AMLO que vacuna de refuerzo vs Covid-19 será universal

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México anunció que se aplicaría la vacuna de refuerzo a toda la población, para garantizar la salud de los mexicanos en la lucha contra el Covid-19, para lo cual se han iniciado los esfuerzos con vacunación a población de personas adultas mayores.

“Empezamos con adultos mayores de 60 en adelante; va a haber vacunas de refuerzo en todos los casos, tenemos las vacunas suficientes. Hemos destinado alrededor de 40 mil millones de pesos a la adquisición de vacunas, ocupamos el lugar siete en el mundo en disponibilidad de vacunas, afortunadamente. Y lo que está demostrado es que lo que protege es la vacuna, y que tenemos que buscar que todos se vacunen, que no se queden sin vacunarse. Se ha probado que los que lamentablemente se están hospitalizando y fallecen, es porque no están vacunados, en un porcentaje considerable”, informó el presidente López Obrador, al tiempo que exhortó a los rezagados, a que se vacunen y que ya no lo sigan pensando.

Durante su visita a la entidad, mencionó que en Chihuahua, los municipios fronterizos se pudo vacunar la población muy pronto y esto permitió que se normalizara el tránsito y la relación económica comercial con Estados Unidos, y que este país que ha contribuido con México con la donación de vacunas.

“Estados Unidos nos ha donado 11 millones de dosis, y hemos hecho lo propio, donando vacunas a los países pobres de América Latina”, compartió.

Acotó que también se van vacunar a los maestros, dentro de un programa que está llevando a cabo la Secretaría de Salud, en el que primero, se atiende a la población de rezagados, y posteriormente, al gremio magisterial.

“Estoy seguro, que hay localidades en municipios de la Sierra de Chihuahua, donde todavía no se han vacunado. Tenemos que llegar allá y vacunar a todos los rezagados; luego adultos mayores, y en tercer lugar, ya estamos vacunando a los jóvenes de 15 a 17, con Pfizer, la vacuna de refuerzo es Astra Zeneca, quienes tienen problema de discapacidad o enfermedad crónica, son prioritarios para la vacuna, pero va de acuerdo a un programa”, afirmó.