Anuncia Bonilla avance en proyectos; Relleno Sanitario y apoyo a policías

El presidente municipal electo, Marco Bonilla Mendoza, dio a conocer que en las reuniones de la mesa técnica para el Relleno Sanitario ha presentado avances importantes en la creación de los proyectos, destacando que tanto para la mesa encargada de la conclusión del relleno actual como la que realizará los trabajos para el nuevo relleno participan sectores de la sociedad civil, académicos y expertos en el tema ambiental y manejo de residuos, asimismo señaló que se incluyó al Comité de Vecinos de la colonia Romanzza, quienes se han visto afectados por el relleno actual.

Mencionó que participan especialistas de la UACh, de la Universidad La Salle, del Tecnológico de Monterrey, así como del Colegio de Ingenieros, así como la Barra y Colegio de Arquitectos, y el Colegio de Ingenieros en Ecología, quienes estarán analizando las opciones existentes para poder construir y poner en marcha el Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano, con el que se busca que el manejo de la basura genere ingresos al Municipio en lugar de gastos.

Asimismo mencionó que ha sostenido reuniones con instituciones como la Secretaría de Educación Pública, quienes participarán y colaborarán para poder crear el Instituto Superior de Seguridad y Justicia Municipal, el cual tiene por objetivo profesionalizar a los policías y bomberos mediante la impartición de carreras de licenciatura.

En este sentido, Bonilla Mendoza expresó que para los que integran el Heroico Cuerpo de Bomberos y para Protección Civil se explora la Licenciatura en Dirección de Administración de Emergencias, y para los agentes de la Policía Municipal se buscará impartir la Licenciatura en Alta Dirección y Tecnología Policial, lo que permitirá que la corporación quede a la vanguardia de las mejores policías.

Destacó que se está gestionando con el Infonavit que se otorguen créditos de vivienda a los policías y bomberos, así como la implementación del bono por detenciones de alto impacto; subrayó que un tema muy importante es la creación de las estancias infantiles para los hijos de quienes integran estos cuerpos de seguridad.

Reorganización de las funciones en cada dependencia

Marco Antonio Bonilla señaló que el gabinete será conformado una vez que se definan los organigramas y objetivos de cada una de las áreas municipales, para poder seleccionar a los perfiles más aptos para cada dependencia; agregó que se han entablado pláticas con todo tipo de perfiles, incluyendo algunos foráneos, y detalló que la integración de su gabinete será anunciada la última semana del mes de agosto.

Destacó que en el tema del gabinete se implementará un trabajo de reorganización del organigrama y de las funciones, como lo es el caso de la oficina de Relaciones Internacionales, que actualmente se encuentra en el despacho del alcalde y que pasará a la Dirección de Desarrollo Comercial o de Fomento Económico, cambios similares se realizarán en cada una de las dependencias.

Urgente revisar el tratado del agua de 1944

El alcalde electo y ex subdirector de Administración del Agua, de la Conagua, hizo énfasis en la urgencia de revisar el tratado internacional del agua de 1944, debido a que no es posible que a un desierto como lo es Chihuahua, se le quiera seguir extrayendo el agua, por lo que reiteró que el problema no es político sino social.

Envió un mensaje de apoyo para el defensor del agua Andrés Valles, quien se encuentra detenido por la Fiscalía General de la República; recordó que los chihuahuenses se caracterizan por ser solidarios y seguramente se mantendrá la unidad en la defensa del agua.

“El proceso electoral ya pasó y lo que nos toca a todos los gobernantes es impulsar la unidad a nivel nacional, sobretodo hoy con el tema de la pandemia y los grandes retos económicos y en materia de seguridad que tenemos los mexicanos; es muy importante impulsar la unidad nacional, pero hay que dejar en claro que en este desierto que nos tocó vivir, el agua ha sido el desarrollo y el pilar angular para el desarrollo de todo el estado es la cuenca del Río Conchos, que produce prácticamente la mitad del producto interno bruto del estado”, detalló Marco Bonilla.

Gestión ante la CFE para atraer inversión

Adelantó que gestionará con apoyo de los diputados federales, ante la Comisión Federal de Electricidad, que se amplíe la capacidad de energía eléctrica de la ciudad, para poder generar la atracción de inversiones y poder lograr ser el Municipio más competitivo del país.

Añadió que para lograrlo es necesario poder ser atractivos para las empresas y el gremio industrial, sin embargo la capacidad actual de energía eléctrica que tiene la ciudad, no da abasto para recibir industria, motivo por el cual se pedirá a la CFE incrementar el suministro y poder ofrecer buenas oportunidades de desarrollo.