Anuncia Gobierno Municipal operativos para vigilar el Grito de Independencia

El Gobierno Municipal de Chihuahua anunció que por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se dispondrán 22 inspectores en los filtros de seguridad, encargados de realizar las revisiones correspondientes a los 52 vendedores ambulantes que solicitaron permisos para llevar a cabo su actividad comercial, así mismo supervisar el área donde se detonarán los juegos pirotécnicos.

Así mismo, se dispondrán 560 policías, bomberos e inspectores de Protección Civil para estar al tanto de los ciudadanos durante la celebración de El Grito de Independencia, durante la noche del 15 de septiembre; y durante el sábado 16, el desfile para atender incidentes.

Explicó que con la colaboración de 560 policías, bomberos y los cadetes que se encuentran actualmente en preparación, el Gobierno Municipal que dirige el alcalde Marco Bonilla, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se encuentra listo para brindar vigilancia y atención a los miles de asistentes que, como cada año, acudirán al Centro Histórico a celebrar las fiestas patrias.

Para llevar a cabo el operativo y actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse, la corporación contará con agentes preventivos del turno ordinario, de los grupos especiales y del H. Cuerpo de Bomberos, por parte de los elementos.

En temas de equipamiento y vehículos, se dispondrá de drones, el centro de mando móvil, la Mamba Negra y el helicóptero Halcón I, que brindará vigilancia desde el aire, dispuestos para tal fin.

Detalló que aunque el evento es organizado por el Gobierno del Estado, la participación de la DSPM posee un papel elemental en el tema de la seguridad tanto presencial como virtual, por medio de las cámaras fijas y remolques de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU).

Se prevé que las fiestas se desarrollen sin contratiempos, al considerar que en años anteriores no se han suscitado incidentes de consideración, salvo extravíos de infantes, auxilios médicos, entre otros; por lo que es importante prevenir que alguna situación extraordinaria pueda ocurrir, debido a la aglomeración de personas que se reúnen en la principal plaza de la ciudad para celebrar el grito durante la noche del viernes y en el desfile la mañana del día siguiente.

El director de la DSPM, Julio César Salas González, recibió por parte de los mandos policiales el plan de operaciones para los próximos días, en el cual se establece la logística y acciones a realizar, a fin de garantizar la seguridad de los chihuahuenses en el centro y en los diferentes distritos que conforman.

Y emitió las siguientes recomendaciones, como acude con tiempo suficiente para tomar un buen lugar; condúcete con civilidad y respeto hacia los demás; no consumas bebidas embriagantes; no portes ningún tipo de arma o navajas, habrá puntos de revisión; no pierdas de vista a las niñas, niños y adultos mayores que te acompañen.

Para finalizar, exhortó a que ante cualquier emergencia, solicita ayuda de los policías y bomberos que estarán en el lugar, llama al 9-1-1 o utiliza la aplicación Marca el Cambio.