Anuncia Marco Bonilla esfuerzos para trabajar en diálogo con artistas y creadores

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, anunció que el Gobierno Municipal hará esfuerzos en conjunto con el Gobierno del Estado y la comunidad de artistas y creadores locales, para trabajar en paz, y que no se vulneren sus derechos y trabajo con intereses ajenos.

Lo anterior, luego de que publicara un video en sus redes sociales, en el que anunció la liberación del escenario del foro El Palomar, que fue tomado por un grupo de personas durante las primeras horas de este viernes 11 de noviembre, a unas horas de que se estrene la primera función de la obra musical, creación del dramaturgo chihuahuense, Alberto Espino.

“El secretario del Ayuntamiento me ha informado, que luego de atender personalmente a quienes tomaron el escenario, me comunica que es un movimiento legítimo de artistas, personas que no tienen vínculo con partidos políticos, ni con grupos delincuenciales, ni ningún grupo de estas denominaciones, y que han actuado además de manera pacífica”, expresó el alcalde Marco Bonilla.

Por tal motivo, el espacio de El Palomar, fue blindado con elementos de las fuerzas municipales y estatales, que permanecen al resguardo del foro. También ha sido cerrada con vallas metálicas la calle que separa al Parque con el Foro, donde ya se han instalado decenas de vendedores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Como ya se ha informado, desde Gobierno del Estado, se logró construir una serie de acuerdos con estas personas, y ya estamos atendiendo sus inquietudes, y desde el Gobierno Municipal estaremos también haciendo lo propio y colaborando con Gobierno del Estado”, explicó Marco Bonilla, en actitud conciliadora.

En un recorrido por el lugar, se pudo ver que ya está todo preparado para recibir a la audiencia la tarde de este viernes, para estrenar con primera función La golondrina y el príncipe, donde se colocó además una pantalla en la parte posterior de las gradas, para que más personas pudieran presenciar el espectáculo que ha creado una gran expectativa entre las familias chihuahuenses, al estar rodeado de polémicas y manifestaciones de todo tipo.

“Esperamos que con este diálogo trabajemos en paz con artistas, creadores y que no permitamos que otros intereses empañen el trabajo de muchos y que a partir de hoy, las familias de Chihuahua puedan disfrutar el espectáculo de La golondrina y el príncipe, como somos los chihuahuenses, en paz y en familia”, finalizó el alcalde Bonilla Mendoza.