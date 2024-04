Anuncia PAN acciones legales contra aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

El Partido Acción Nacional anunció que implementará acciones legales en contra del recién aprobado Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Lo anterior fue expuesto por el coordinador del Grupo Parlamentario de ese partido, Alfredo Chávez y el dirigente estatal Gabriel Díaz Negrete, quienes coincidieron en que dicha medida responde a la preocupación por la expropiación de los ahorros de los ciudadanos que ahora el gobierno de Morena pretende utilizar.

"Estos ahorros tenían dueños, y el gobierno no puede simplemente tomarlos porque no se usan; vamos a defender los recursos de los chihuahuenses y asegurar que su dinero no sea arrebatado injustamente", expuso Alfredo Chávez.

Por su parte, el titular del CDE del PAN, Gabriel Díaz comparó la acción del Gobierno Federal con la apropiación indebida.

“Es como si mi vecino no usa su carro tres meses y entonces yo se lo quito porque no lo usa, eso no tiene sentido; así tampoco tiene sentido lo que acaban de hacer los diputados de Morena, estamos preparando amparos colectivos para contrarrestar este Aforazo y proteger los ahorros de nuestros ciudadanos", enfatizó.

Recordó que esa iniciativa fue criticada por su potencial para incrementar la carga fiscal sin una garantía de sostenibilidad, pues expertos señalan que las fuentes de financiamiento propuestas, como los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la venta de activos estatales, no son recursos constantes y podrían llevar a futuros déficits.

Díaz Negrete señaló que la reforma favorece desproporcionadamente a los trabajadores con altos salarios al final de su carrera, dejando en desventaja a los de menores ingresos y a aquellos del sector informal.