Apelará FGE decisión de juez de liberar a cinco detenidos; presuntamente eran de "La Empresa"

La Fiscalía General del Estado apelará la decisión de un juez de control que liberó a los cinco detenidos el pasado 22 de octubre durante un operativo realizado de manera coordinada entre elementos estatales y municipales.

Así lo dio a conocer el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno quien detalló que ya se trabaja en la apelación de la resolución del juez quien declaró como ilegal la detención de los imputados.

Te puede interesar: México es tratado como un "país de chiste" por elección de jueces y magistrados en tómbola: Canaco

El funcionario estatal dijo que en ocasiones no se está de acuerdo con las resoluciones del Poder Judicial, sin embargo, es aún peor no respetarlas, pero añadió que existen recursos legales que pueden ser utilizados, por lo que adelantó que se apelará esa liberación.

“Las decisiones del Poder Judicial, cuando no estás de acuerdo, se acatan y se apelan, no como ahora que está de moda decir que no van a cumplir con ellas y punto”, subrayó.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Fue durante un operativo conjunto entre agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la Policía Municipal, en donde se detuvo a cinco sujetos que tripulaban una camioneta en donde se les localizaron varias porciones de presunta marihuana y cocaína.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Según el reporte oficial, los uniformados tuvieron un percance vial con un vehículo GMC, línea Sierra, y al márcale el alto, volvió a impactar a los oficiales, iniciando una persecución, dándoles alcance en la avenida Paseos Ecuestre, de la colonia Paseos del Camino Real.

Chihuahua Hay 108 centros de rehabilitación en el estado; 65% están en Juárez y Chihuahua capital

Los detenidos fueron identificados como José Manuel B. S. de 25 años de edad; Jesús Alejandro G. C, de 23 años; Carlos Omar B. M. de 23 años; Jazheel Genaro C. L. de 24 años y Antonio Servando B. M. de 21 años, todos dijeron pertenecer al grupo delictivo "La Empresa".

Tras presentarlos ante un juez de control, éste declaró como ilegal la detención y ordenó que los cinco sujetos fueran liberados de forma inmediata.