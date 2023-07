Aplaude LeBarón la posible desaparición de los poderes en NCG

El activista Adrián LeBarón aplaudió que se analice la posibilidad de la desaparición de poderes en el municipio de Nuevo Casas Grandes, dado el nivel de infiltración del crimen organizado, por lo que incluso buscará reunirse con los congresistas para impulsar la propuesta.

Adrián LeBarón se sorprendió al conocer que existe la posibilidad de desaparecer los poderes y hacer una limpia total en el Gobierno Municipal, porque el crimen es el que gobierna. “Si he sabido desde hace mucho la promuevo”.

Ante ello señaló que la propuesta de desaparición debería de extenderse hacia toda la región noroeste del estado, es decir, Ahumada, Ascensión, Janos, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes y Madera, porque todos esos municipios son controlados por la delincuencia organizada.

Necesita Chihuahua más elementos de la Guardia Nacional: César Jáuregui

Enfatizó que el problema radica en que los mismos criminales son los que impulsan los narcogobiernos y luego la manera en que se integra el cabildo es por invitación o tipo plurinominal, es decir, la participación ciudadana es muy poca. “Permite que avance la delincuencia organizada, porque ellos imponen a los directores de seguridad pública”.

Los LeBarón desde hace dos años han denunciado cómo los gobiernos municipales, principalmente las policías municipales están infiltradas por los grupos criminales que operan en la zona, por lo que ahora la propuesta que impulsa la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado les parece la mejor manera de que se limpie y se castigue a los delincuentes.

“Yo aplaudo que pueda existir algo así, porque creo que es la única manera de solucionar la problemática que existe en los diversos municipios del estado que son tan conflictivos y están en manos de la delincuencia a través de las alcaldías y las direcciones de seguridad pública”.

Hay que destacar que desde el pasado 3 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tomó el control de la seguridad, desarmó a los elementos municipales y los sometió a exámenes de control y confianza, donde solo 6 de los 64 policías que presentaron examen lo aprobaron, lo que habla de la infiltración existente.

“Si el Congreso del Estado se avienta, yo quisiera estar ahí apoyando la resolución que pueda tomar el legislativo”.

Adrián LeBarón resaltó que es necesario impulsar una reforma electoral antimafia, “Hay que buscar la manera de que no lleguen mafiosos al poder para que no tengan el poder civil, económico, cultural y educativo sobre nuestra ciudadanía, porque no vamos a ver una pizca de justicia”.

Adrian resaltó que desde hace años está persiguiendo la justicia pero no ha podido alcanzarla, por lo que está posibilidad abre una esperanza.

Destacó que los residentes de Nuevo Casas Grandes andan felices al no contar con policía municipal, “Volvieron a respirar, la amenaza diaria era el sistema policial y no podemos volver a lo mismo. Que la alcaldesa tome protesta a un director de seguridad pública es una mentada para la ciudadanía”.