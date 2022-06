Aplicará UACH el examen de admisión en 60 sedes y a cerca de 11 mil aspirantes

La Universidad Autónoma de Chihuahua aplicará este viernes 17 de junio el examen de admisión CENEVAL EXANI II a cerca de 11 mil aspirantes, en 60 sedes, en los dos campus y en las 15 Unidades Académicas con que cuenta la Máxima casa de estudios.

Luis Rubén Maldonado, Coordinador de Comunicación Social, informó que quienes aspiran a una carrera presencial presentarán el examen en alguna de las 60 sedes que instalará la UACH, entre aulas de todas las Unidades Académicas, tanto en Chihuahua, como Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Ciudad Juárez. Asimismo, quienes aspiran a cursar una carrera de manera virtual, harán el examen de manera virtual.

Todas las Unidades Académicas aplicarán el examen, pues cada Facultad atenderá en sus instalaciones a quienes aspiren a alguno de sus programas académicos; para el examen, las y los aspirantes solo necesitan un lápiz del No. 2½ una calculadora simple (no del celular), borrador y cubrebocas. Todas y todos deberán pasar por el filtro de sanidad y aplicarse gel antibacterial. Se recomienda que vayan previamente desayunados y con una botella de agua para hidratarse, pues el examen durará entre 8:00 am y las 12:00 del mediodía.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los resultados se darán a conocer antes del 31 de junio, sin embargo, la fecha depende de CENEVAL, pues los exámenes se envían a la CDMX y se computan allá, para posteriormente enviar los resultados y que la UACH los publique.

Finalmente, el titular de Coordinación Social, agradeció a la sociedad chihuahuense por la confianza que ha tenido en la Universidad y por haber aplicado para estudiar en sus aulas.