Aprobar paridad en la gubernatura del 2027 será trabajo del Congreso: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, expresó que será trabajo del Poder Legislativo definir si se puede aplicar un tema de paridad en materia constitucional, para suceder a la gobernadora María Eugenia Campos en el 2027.

Destacó que hasta el momento se ha tomado el asunto con base en especulaciones, es decir, con algunos comentarios de actores políticos pero el tema no se ha puesto a discusión en el Legislativo de forma oficial.

“Esperemos que el Congreso del Estado nos vaya informando de cuáles son las iniciativas relacionadas y el alcance de la resolución que detona este debate”, subrayó.

De la Peña Grajeda, reiteró que el asunto es de importancia para todos los chihuahuenses y de todas las instancias, sin embargo, también es una obligación de todos, respetar el proceso legislativo.

“En este momento no hay imposición, no hay iniciativas, no es una decisión tomada, hasta este momento son especulaciones y no hay que caer en tratar de sacar raja política de ese tema; se toman fragmentos de opiniones de algunos actores políticos y luego se pretende llevarlo a la arena política”, subrayó.

El funcionario estatal señaló que, pese a todos los rumores y especulaciones, finalmente será trabajo del Congreso del Estado legislar y tomar una decisión definitiva sobre ese tema.

Cabe mencionar que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, adelantó que esa bancada podría buscar que para el año 2027, los candidatos por la gubernatura sean hombres, esto para atender un tema de paridad y poderlo plasmar de manera constitucional, sin embargo, la oposición mantiene una negativa ante esa postura.