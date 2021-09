Aprueba Congreso que municipios realicen elecciones seccionales

El Congreso del Estado reformó la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua, con el fin de ofrecer una solución al problema que se enfrenta actualmente en relación a las elecciones de las presidencias de las juntas municipales, debido a que ni el Instituto Estatal Electoral ni las presidencias municipales cuentan con los recursos para el desarrollo de ese proceso electoral.

La iniciativa fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, en la cual propone que a la reforma a la Ley Electoral que se aprobó en el año 2020, se incluyó un párrafo en donde se establece la posibilidad de que el Instituto Estatal Electoral desarrolle las elecciones de las autoridades municipales auxiliares, sin embargo no se precisó el supuesto de cuando un Ayuntamiento no solicita dicha intervención, tampoco se especifica qué ocurre cuando un Municipio no lo solicite.

Explicó que la propuesta va en el sentido de que se añada a esa reforma de Ley, un párrafo en que se especifique que cuando un ayuntamiento no solicita la intervención del IEE para la elección de las presidencias seccionales, sea el propio municipio el que desarrolle la elección, asimismo cuando una presidencia municipal pida la intervención del órgano electoral, el proceso será financiado por el propio municipio solicitante.

“Precisamos en la propuesta un mecanismo apegado a los usos y costumbres de las comunidades para que los municipios que no cuenten con los recursos para solicitar la intervención del IEE, puedan desarrollar de la mejor manera sus procesos de elección de las juntas municipales”, explicó el emecista.

Destacó que con la aprobación de dicha iniciativa, el pueblo chihuahuense se ahorrará cerca de 36 millones de pesos, por lo que celebró que se haya aprobado y poder brindar esa solución a los municipios.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Destacó que posteriormente se buscará que las elecciones de las autoridades municipales auxiliares se puedan desarrollar durante la misma jornada electoral del resto de las autoridades.

La iniciativa fue aprobada con 24 votos a favor y nueve en contra, estos últimos, correspondientes a diputados de Morena, bajo el argumento de que se cuenta con algunos aspectos técnicos que pueden ser modificados y mejorados.

Cabe mencionar que la elección de los presidentes de las juntas municipales, deberá realizarse el próximo 7 de noviembre, por lo que el tema se manejó como de urgente para poder preparar todo lo concerniente con dicho proceso electoral rural.