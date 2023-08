Aprueba Jucopo propuesta de mesa directiva del Congreso con reelección de Adriana Terrazas

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, aprobó este martes la propuesta que se presentará ante el Pleno respecto a la mesa directiva en la cual se pone nuevamente a la morenista Adriana Terrazas Porras, como presidente.

La propuesta expuesta por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), fue la que se aprobó por mayoría de votos, teniendo en contra el de Cuauhtémoc Estrada de Morena, y abstención de Francisco Sánchez.

De esa manera, la mesa directiva que será votada en próximos días por el resto de los legisladores y la cual debe contar con al menos las dos terceras partes de los votos, se encuentra conformada de la siguiente manera: Adriana Terrazas (Morena) como presidente; Ivón Salazar (PRI) como primera vicepresidente; Isela Martínez (PAN) como segunda vicepresidente.

Foto: Ilse Gómez | El Heraldo de Chihuahua

Para el caso de las secretarías se propuso igualmente mantener a las que actualmente ocupan los cargos: Diana Pereda (PAN) como primera; y Georgina Zapata (PRI) como segunda secretaría. Andrea Flores (PAN), quien funde como primera prosecretaria, igualmente se mantendrá en ese puesto.

Por lo que, dentro de la reunión de propuso a los legisladores Roberto Carreón y Luis Aguilar, ambos del PAN, así como al priista Edgar Piñón para las otras tres prosecretarías; empero, el priista agradeció el que lo consideren, pero optó por dejarle el cargo a otra persona, por lo que propuso al panista Gabriel García.

Al inicio de la reunión, la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, notificó con antelación que, la representante del Partido del Trabajo, Jael Argüelles, la cual no estuvo presente en la sesión, expresó que no tiene interés en ser parte de la mesa directiva, igualmente, dijo no tener propuestas para la conformación de la misma.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, la bancada de Morena, presentó en el momento la que dijeron sería la única propuesta que realizarían, la cual será para la presidencia del Congreso del Estado y en la que lanzaron a América García para ocupar dicho cargo; ello, toda vez que las otras fracciones ven conveniente que sea alguien de Morena quien se mantenga como titular.

Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano, igualmente durante la sesión manifestó que no tiene interés en conformar la mesa directiva y que no emitirá ninguna propuesta y analizará a detalle las externadas por las otras fuerzas parlamentarias. Asimismo, adelantó que sus votos se mantendrán en abstención siendo hasta la votación del Pleno cuando manifieste su postura concreta.