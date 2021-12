Aprueban diputados modificar fideicomiso ¡Ah Chihuahua!

Diputados locales aprobaron solicitar a la gobernadora Maru Campos, que se adopten las medidas tanto jurídicas como administrativas que considere pertinentes, a fin de modificar diversas disposiciones que rigen el Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas conocido como “¡Ah Chihuahua!”, para distribuir de manera más equitativa los recursos e incidir en todo el Estado.

El decreto de creación del fideicomiso, no ha sufrido modificación desde el año 2004 “y es uno de los primeros problemas que se observan, ya que su integración en cuanto a la denominación de diversas Secretarías y direcciones ya no corresponden a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; asimismo, su configuración está limitada territorialmente ya que no permite que otras representaciones de las diferentes regiones del Estado participen en dicho comité”, dijo la diputada Rosa Isela Martínez Díaz.

De igual forma –se agregó-, el contar con una configuración más amplia no solo en cuanto a regiones sino también respecto a diferentes prestadores de servicios turísticos, asociaciones y cámaras relacionadas con el sector, apoyaría de una mejor manera a que el Fideicomiso, por medio de su comité, visibilizara las necesidades más inmediatas y tomara las mejores decisiones en cuanto a promoción e inversión en la materia.

Por otro lado, y a raíz de la creación del impuesto al hospedaje y del Fideicomiso para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas ha sido posible realizar erogaciones que han resultado claves para la promoción del Estado como atractivo turístico a nivel nacional e internacional.

“Dado que la principal finalidad del Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas es precisamente la promoción turística, es que proponemos que el 1% restante que conforma el patrimonio del fideicomiso respecto del impuesto al hospedaje sea administrado por la Dirección de Turismo del Gobierno del Estado”.

Se considera que la Dirección de Turismo, debería de tener la facultad para hacer uso del impuesto al hospedaje, ya que esta Dirección, “actuaría desde un punto de vista imparcial, neutral y la dotaría de una capacidad muy superior a las cantidades que se le destinarían el siguiente ejercicio presupuestal 2022”.

“El contar con reglas de operación del recurso destinado a inversión pública sería un gran aporte a la operatividad del mismo, así como a transparentar los criterios de aplicación e incidiría directamente a que las cantidades percibidas, efectivamente se utilicen en las obras más necesarias o se dé acceso a servicios públicos que beneficiaran directamente al Sector Turístico de nuestro Estado”.