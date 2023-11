Apuesta Domínguez a que alianza en la entidad con PAN, PRI y PRD sea total y no parcial

A pesar de reconocer que tienen tres semanas sin sentarse personalmente a dialogar al respecto, siendo el único medio los mensajes, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, reiteró que él le sigue apostando que la alianza en la entidad con Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sea total y no parcial.

Y es que detalló que en su partido estiman que eso es lo que más le conviene a Chihuahua a fin de no atomizar el voto, de no confundir a la sociedad, no entrar en un procedimiento de preselección y para poder generar una narrativa común que les permita conectar con la sociedad. Igualmente, recalcó que el tener una alianza parcial pondría en riesgo la gobernabilidad del Estado.

“Necesitamos crear una narrativa común, un proyecto estratégico común y una propuesta que sea común para poder construir gobierno de coalición municipal que esa es la propuesta del PRI, nunca la hemos variado, nunca la hemos modificado”.

Precisó que en el PRI están convencidos de que sí habrá una alianza en la entidad; empero, recalcó la importancia de que todos los partidos políticos que irán en coalición tengan ojos en cada uno de los municipios en una alianza total, lo cual espera sea en los siguientes días cuando se defina de qué manera irán en el próximo proceso electoral.

Destacó que “hemos sido unos aliados políticos responsables”, razón por la que esperan y piden que haya un trato equitativo en el reparto de posiciones, además de explicar que actualmente el PRI cuenta con 26 alcaldías y en otros 8 municipios obtuvieron mejor lugar que el PAN en las elecciones pasadas.

Agregó que el tema de los bloques de competitividad en materia de género es una situación que mete en conflictos a todos los partidos políticos, por lo que espera que el diálogo y la unidad se mantengan presentes en la construcción de la alianza a fin de mostrarle a la población los mejores perfiles.

“Significa una nueva mayoría con tus aliados; en las condiciones políticas en las que se encuentra el país y el Estado, las coaliciones son prioridad y hoy tenemos que construir una coalición y la coalición es poner sobre la mesa los activos que cada uno de nosotros podemos tener para poder sacar adelante el reto electoral que está en puerta”.