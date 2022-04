“Aquí no queremos emular a los seguidores de Chávez, Maduro, Castro”: Vázquez por revocación

El Coordinador del PAN en el Congreso estatal, Mario Vázquez Robles compartió en su red social su opinión al respecto del ejercicio de Revocación de Mandato, donde expresó que tras los resultados del pasado domingo por la Revocación de Mandato, resulta falsa la soberbia morenista. Basta ver los rostros desencajados de Mario Delgado y acompañantes y los reclamos al INE. Saben perfectamente que no consiguieron cumplir su meta.

“En Chihuahua, nuestro querido estado, la ciudadanía madura razona los procesos políticos y no se deja llevar por el populismo fácil. No, aquí en el estado no gobernarán, aquí no queremos emular a los seguidores de Chávez/Maduro, los de Castro o Daniel Chávez”, señaló el legislador.

“Aunque lo nieguen, el ejercicio del pasado domingo para la revocación de mandato fue costoso e inútil. Tan inútil que no es vinculante al no alcanzar el 40 % de participación. Costoso en un país en que se presume la austeridad. Y no me refiero solo a los 1,700 millones de pesos que costó el proceso, sino a los otros recursos que nadie sabe, aunque se presume su procedencia fue del mismo gobierno, eminente corrupción. En contraparte sin atender los problemas de salud y educativos”, indicó Vázquez Robles.

Refirió que fue un proceso irregular. Desde la forma de promover el ejercicio de revocación como una ratificación de mandato, cosa que no existe en la Constitución. Hasta las reformas de última hora promovidas por Morena, transgrediendo la certeza y objetividad del proceso en curso. Hasta el Secretario de Gobernación presumiendo el uso de recursos públicos, como las aeronaves del Gobierno Federal.

“Acarreos, presión a los beneficiarios de los programas sociales, operación política desde los gobiernos morenistas, ¿Y todo para qué? Ni la mitad de los votos obtenidos en 2018. Gracias por hacernos saber que la presuntuosa popularidad del presidente de 60 y tantos por ciento queda en 15 por ciento”, añadió.

“Bien por los ciudadanos que ignoraron y no cayeron en la farsa de un ejercicio promovido e impulsado desde las más altas esferas del poder público y no desde la diversa sociedad y ciudadanía mexicana”.

“La verdad es que solo lograron sacar a tirabuzón a mucho menos de 2 ciudadanos de cada 10 inscritos en el padrón electoral”.

“Bien por el INE que una vez más muestra el poder de articular, organizar y contar el voto ciudadano cuidado por los mismos ciudadanos. A pesar de los recortes presupuestarios y ataque del poder”.

Por último dijo el panista que el Gobierno Federal debe de dedicarse a gobernar. Que en lugar de estar en constante campaña, atienda los problemas de inseguridad, salud y el desarrollo del país.