Árbol cae encima de vivienda en la colonia Obrera

A raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad de Chihuahua fueron reportados varios incidentes relacionados con árboles que fueron derrumbados, tal es el caso de Karina Faudoa quien solicita ayuda pues un árbol de 60 años de antigüedad cayó sobre su casa en la calle Coronado #3705, colonia Obrera, y no ha recibido apoyo de las autoridades Municipales.

Karina relata que el lunes 19 de julio se encontraba adentro de su domicilio junto a su familia, fue cuando escucharon un fuerte ruido que atribuyeron a un trueno, al asomarse no pudieron percatarse de lo que había sucedido puesto que la lluvia no les permitía ver, no fue hasta que se calmó la lluvia que observaron que el árbol había caído sobre su hogar.

Después de esto llamaron al 911, se presentaron agentes de la Policía Municipal quienes aseguraron el área con cinta amarilla sin embargo este fue el único apoyo recibido por parte de dependencias de gobierno.

Desde entonces han llamado en repetidas ocasiones al número de emergencias y lo reportaron en la aplicación de Gobierno Municipal “Marca el Cambio” logrando solo que personal de Protección Civil arribe al lugar y tome nota sin darle una fecha para el retiro del árbol, ya que afirman que “tienen mucho trabajo”.

Comentó que hace unos años habían intentado retirarlo, pero fue el mismo Gobierno Municipal el que no se los permitió abogando que era de su pertenencia, ahora les dijeron que de haber daños en la casa vecina, son Karina y su familia quienes pagarían las reparaciones, donde al parecer solo cayó en su casa.

Es remarcable mencionar que la familia Faudoa no fue la que sembró el árbol, puesto que ellos sabían que este tiene una antigüedad de 60 años y la familia vive en la casa hace cerca de 41.

Hasta el momento no saben que tantos destrozos ocasiono en la casa puesto que las ramas bloquean la visión, lo que se puede apreciar es que las raíces levantaron la banqueta y el sistema del aire acondicionado que se encuentra justo debajo de las ramas más altas comenzó a hacer más ruido desde el derrumbe.