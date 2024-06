Árboles se secan en la Ciudad Deportiva; falla sistema de riego

Algunas fallas que se han presentado en el sistema de riego de la Ciudad Deportiva originó que algunos árboles se secaran, esto aunado a que dejaron de recibir el agua suficiente para alimentar todos los jardines de la zona, por lo que algunos de estos se secaron al punto de tener que retirarlos del área verde.

Anahí Flores Adame, Subdirectora de Infraestructura Deportiva indicó que el agua tratada que reciben en la deportiva estaría perjudicando a la red de riego.

De esta forma, en la dependencia señalaron que el líquido vital que sale de los aspersores lleva consigo residuos de grandes cantidades que están tapando el sistema e impidiendo el riego de las áreas verdes, “nuestro personal tiene que estar destapando y limpiando los aspersores para que el agua pueda salir”, explicó Flores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunado a esto, Flores argumentó que por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS están recibiendo menos cantidad de agua, siento alrededor de 25 a 30 galones por segundo lo que reciben, sin embargo, por las dimensiones de la Ciudad Deportiva, necesitan de al menos 45 galones por segundo.

“Nosotros tenemos 22 hectáreas de áreas verdes, entonces lo mínimo ideal que necesitamos son 45 galones por segundo”, Flores mencionó que se encuentran en pláticas para ver la manera de gestionar que se les entregue más agua y evitar que las especies en la deportiva se sequen.

Aunado a los dos puntos anteriores, la subdirectora también señaló que la subida reciente de la temperatura en la ciudad de Chihuahua está provocando que el agua se evapore rápidamente, impidiendo que llegue al subsuelo para hidratar la tierra y por ende las plantas.

Por lo que, a pesar de mantener un riego constante en las zonas, algunos de los árboles en las áreas donde el sistema de riego estropeado por los desechos dentro de los aspersores o bien, en las últimas remodelaciones de la deportiva, están comenzando a secarse.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

No obstante, Flores Adame destacó que no todos los árboles son causa perdida, sino que todavía se pueden recuperar desplegando una serie de estrategias para nutrir la tierra y darles una segunda oportunidad a los árboles, sin embargo, la semana pasada se tuvo que retirar a dos árboles que ya no pudieron recuperarse.

Actualmente hay una gran variedad de activo forestal, que se está conformado por árboles perennes como lo son los pinos o coníferas diversas, eucaliptos, truenos, predominando los árboles caducifolios, aquellos que tiran sus hojas cada año, por ejemplo, moros machos, olmos regulares o chinos, paulonias, álamos y fresnos.