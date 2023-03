Argumentos de César D. deben presentarse ante el juez y no ante los medios: De la Peña

Si la defensa del ex gobernador César Horacio D.J. tiene algún recurso legal o algún argumento que desee presentar entorno al caso del ex mandatario, que lo haga ante el Poder Judicial del Estado y no ante los medios de comunicación.

Así lo dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien resaltó que el tema obedece al Poder Judicial y no al Gobierno del Estado, por lo que el Ejecutivo no tiene injerencia en ese tema.

“Nuestro posicionamiento es el mismo que hemos dicho reiteradamente; hay que confiar en nuestras instituciones, el procedimiento en contra de César Duarte tiene que ver con la administración de justicia y está a cargo del Poder Judicial del Estado y serán ellos quienes deban resolver lo conducente en términos legales”, subrayó.

El funcionario estatal señaló que el hecho de que alguna persona se autocalifique como un botín político, no resulta un argumento jurídico ni legal.

En este sentido, dijo que los argumentos jurídicos deben presentarse en sus debidos procesos para que sean los jueces quienes en cada caso determinen la validez de algún argumento que la defensa o algún imputado puedan presentar.

Cabe mencionar que este miércoles, el exgobernador César Horacio D.J. emitió una carta pública, en donde asegura que pasó de ser un perseguido político a un botín político.

Aseguró que de manera arbitraria se les están violando los derechos humanos, pues constitucionalmente nadie puede permanecer más de dos años en prisión preventiva, mientras que él ya cumplió mil días de estar encarcelado.