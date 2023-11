Arranca campaña Juntos Sin Frío; entregan chamarras a niños de la Sierra y periferia de Juárez

Antonio Villa Rodríguez, de 11 años de edad y residente del asentamiento indígena El Oasis recibió de manos de la gobernadora María Eugenia Campos Galván una chamarra, de las 30 mil que se pretenden entregar a las niñas, niños y adolescentes de la Sierra Tarahumara y la periferia de Ciudad Juárez como parte de la campaña Juntos Sin Frío.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván y la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón encabezaron la entrega de las abrigadoras prendas a niñas, niños rarámuri, quienes se dieron cita en el Parque El Colibrí, a la vez que dieron el banderazo de arranque al primer camión cargado con 6 mil 500 chamarras con destino a 247 escuelas de Ciudad Juárez.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En la ceremonia, las primeras niñas en recibir su chamarra fueron Yureiri Yazmín Moreno e Ivón Alondra Jacobo del asentamiento El Oasis, así como Clarissa y Gabriela Aguirre Palma y Nestor Isaac Aguilar de la comunidad de Napawika, quienes con una gran sonrisa posaron para la fotografía del recuerdo.

“No están solas ni solos, nos preocupamos por ustedes para que estén cubiertos en alimentación y abrigo”, enfatizó Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La mandataria estatal le dijo a los beneficiarios que las chamarras que reciben es una muestra de solidaridad de mucha gente de los diversos municipios, funcionarios, medios de comunicación, quienes se preocupan los unos de los otros.

“Piensen que hay gente buena que los puede acompañar y hacerlos sentir un poco mejor, hay que agradecerle a la gente que hoy hace posible esta entrega”, comentó Maru Campos, a la vez que agradeció a los chihuahuenses, así como a la presidenta del DIF Estatal por el trabajo e impulso que le ha dado al DIF Estatal en beneficio de las niñeces y adolescencias.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

María Eugenia Galván Antillón en nombre de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios, agradeció a la gobernadora por el apoyo y los miembros del gabinete por la solidaridad con las necesidades de los demás.

“El día que tengamos el corazón endurecido y no nos importe si los niños tienen frío o no, ya no podemos ser servidores públicos”, manifestó la presidenta del DIF Estatal.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En la zona de juegos mecánicos, a un costado del tobogán se instalaron las diversas mesas con chamarras que aportaron los empleados gubernamentales, quienes se solidarizaron para que este invierno los niños de la Sierra Tarahumara y la periferia de Ciudad Juárez no pasen frío.

Durante las dos ediciones anteriores se lograron entregar 54 mil 878 chamarras para niñas, niños y adolescentes, de entre 4 y 16 años. En esta tercera edición la meta son 30 mil chamarras y 10 toneladas de alimento, sin embargo esperan rebasar dicha cantidad.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

A la ceremonia asistieron la diputada Adriana Terrazas, director general del DIF Estatal Gabriel Eguiarte, además de secretarios de estado y directores de departamentos, así como directivos de instituciones escolares.